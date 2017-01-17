Davos 2017’de konuşan Çin Başkanı Xi ticari savaşlara karşı uyardı

İstanbul, 17 Ocak () – Çin Halk Cumhuriyetinin ilk kez katıldığı Davos 2017 Zirvesi’nde konuşan Çin Başkan’ı Xi Jinping dünyada yaşanan ekonomik krizin sebebinin küreselleşme değil giderek artan yüksek kâr amaçlı politikalar olduğunu söyledi.



Çin’in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak gösterilmesine rağmen, serbest piyasaya atılımını dalgalı bir denizde yüzmeye benzeten Xi, Çin’in boğulmamayı öğrenirken çok su yuttuğunu ifade etti.

Dünyadaki sorunların kaynağı olarak küreselleşmeyi işaret etmenin mantıksız olduğunu ifade eden Xi, küreselleşmenin daha sağlam temellere dayanan ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesinin yolu olarak mevcut kurumların daha etkin kullanılmasını gösterdi.

Sözlerinde ABD seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik suçlamalarına da cevap veren Xi, “Ticari bir savaşın galibi olamaz.” dedi.

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-Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping konuşması