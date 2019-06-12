Dassault Systemes ABD'li Medidata’yı 5.8 milyar dolara alıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – Avrupa merkezli yazılım şirketi Dassault Systemes, ABD’li teknoloji şirketi Medidata Solutions’ı 5.8 milyar dolara satın alacak.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada Dassault’un Medidata’yı hisse başına 92.25 dolardan satın alacağı ve söz konusu işlemin işletme değerinin 5.8 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtildi. Mali yılını 31 Aralık’ta tamamlayan Medidata, toplam gelirinin 636 milyon dolar olduğunu duyurmuştu. İki şirketin yönetim kurulu başkanları satın alımı onaylarken, anlaşmanın yılın son çeyreğinde tamamlanacağı ve hissedar onayına tabi tutulacağı belirtildi.

Dassault Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve CEO’su Bernard Charles, söz konusu anlaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Medidata’nın klinik çalışmaları, 3DEXPERIENCE platformundaki yaşam bilimleri çözümlerimize uyum sağlıyor. Medidata’nın modelleme ve simülasyonla desteklenen gerçek dünya kanıtı ve mantıksal analizleri, sanal dünyanın gelecek nesil hasta kapsayıcı tedavi bilimini nasıl hızlandıracağını ortaya koyuyor.”