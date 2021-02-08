DASK sigortasına talep arttı

Yüksek riskli deprem kuşakları üzerinde yer alan Türkiye’de, her yıl yıkıcı yeni depremler yaşanıyor ve ihtiyaç duyulan en önemli konuların başında Zorunlu Deprem Sigortası geliyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlara karşı güvence sağlayan Zorunlu Deprem Sigortası özelinde son dönem verilerine dikkat çekti.

Poliçe oranı 2020'de %5.3 arttı

1999 yılında Kocaeli ve Düzce’de meydana gelen depremlerden sonra önem kazanan Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından paylaşılan verilere göre 2019'da %7.3, 2020 yılında ise %5.3 yeni poliçe artışı söz konusu. Zorunlu Deprem Sigortası özelinde yürürlükte olan poliçe sayısı ise 10 milyonu aşmış durumda.

İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 3 sırada

Generali Sigorta'nın verilerine göre ise, deprem sonucu meydana gelen maddi zararları karşılayan Zorunlu Deprem Sigortası özelinde 2020 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 3 sırada yer aldı. Bu illeri Antalya, Bursa, Adana, Sakarya ve Samsun izledi.

Kadınların oranı %35

Generali Sigorta verilerine 2020 yılında online ve acente kanalı üzerinden DASK sigortası alma yüzdelerine göz atıldığında, %35 kadın ve %65 erkek dağılımı istatistiklere yansıdı. Zorunlu Deprem Sigortası özelinde yaş dağılımı ise %23.6 50-59, %22.5 40-49, %13.7 ise 30-39 yaş arasındaki bireylerden oluştu.