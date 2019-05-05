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Darüşşafaka’da Pilav Günü kutlandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Mayıs () – Türkiye’nin eğitim alanında ilk sivil toplum kuruluşu olarak da bilinen Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda geleneksel Pilav Günü kutlandı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri ve mezunları,...

Darüşşafaka’da Pilav Günü kutlandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Mayıs () – Türkiye’nin eğitim alanında ilk sivil toplum kuruluşu olarak da bilinen Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda geleneksel Pilav Günü kutlandı.
Darüşşafaka Eğitim Kurumları öğrencileri ve mezunları, 5 Mayıs Pazar günü okulun Maslak’taki Kampüsü’nde düzenlenen Pilav Günü’nde bir araya geldi. Her yaştan öğrenci ve mezunun bulunduğu törenin açılış konuşmalarını Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ve Darüşşafakalılar Derneği Başkanı Müjde Süme yaptı. En kıdemli Darüşşafakalı 1942 mezunu Galip Haktanır ve en genç Darüşşafakalı Ahmet Berat Şakır’ın okul kütüğüne yıldönümü plaketi çaktığı törende ayrıca 1969 girişli mezunlara 50’nci yıl sertifikaları verildi. (Fotoğraflı)

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