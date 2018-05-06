Darüşşafaka mezunları Eğitim için Ceviz Projesi’yle eğitime destek olacak

Deniz Kılınç – Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mayıs () – Darüşşafakalılar Derneği, “Eğitim için Ceviz Projesi” adıyla ceviz ormanlarından elde edilecek gelirlerle Özel Darüşşafaka Eğitim Kurumu’nda okuyan öğrencilerin finansal desteğini sağlamayı hedefliyor.

Darüşşafakalılar Derneği üyelerinin girişimiyle hayata geçirilen projeyle ilgili ’nın sorularını yanıtlayan Özel Darüşşafaka Eğitim Kurumu 1978 mezunu Ömer Eskin projeyi şöyle anlattı: “Darüşşafakamızı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum, herkes zaten biliyor ki biz kurumumuzu bağışlarla yürütüyoruz. Darüşşafaka mezunlarından biri olarak kuruma olan borçlarımızı ödeyelim diye bir proje yaptık. Sağolsun bir sürü arkadaşım bir araya geldi ve biz bu projeyle doğayla el ele verip dünyaya, doğaya ve insana zarar vermeden para kazanabileceğimizi hem ispat edip hem de bunu Darüşşafaka’ya yönlendirerek Darüşşafaka’yı bağış stresinden biraz uzak tutmayı hedefliyoruz.

“Tabi ki toplumun Darüşşafaka’ya bağışları ve Darüşşafaka’ya sahip çıkması çok önemli ama kurumumuzun kendine ait bir geliri olması da güzel bir eylem. Darüşşafakalı’ların kuruma sahip çıkarak bu olayı yaratması çok önemliydi ve epey de bir yol aldık.

“Proje üç sene önce hayata geçti. Benim zaten cevizle ilgili düşüncelerim vardı, çeşitli hesap kitap yapmıştım fakat yürümemişti. Konu Darüşşafaka’ya intikal edince nasılsa bayır aşağı akan bir bayır gibi proje hayata geçti.

“Burada herkes merak ediyor ceviz ne demek, eğitim ne demek ve para bu işin neresinde diye. Kısaca anlatmam gerekirse 50 tane olgun ve yetişkin ceviz ağacının gelirinin bizim okulumuzun şartlarında bir kardeşimizi okutabileceğini hesap ettik. Olgun bir ceviz ağacı ortalama olarak elli kilo ceviz veriyor ve bu ceviz tarlada çuvallandığında beş dolara satılıyor. Yani ceviz ağaçlarının her biri bize ortalama 250 dolar para veriyor. Bu hesapla 50 tane ceviz ağacı bizim okulumuzda bir öğrenci başına oluşan 12 bin dolarlık gideri karşılayabiliyor. Darüşaşfaka’da bin çocuk okuyor ve elli bin ceviz ağacını yer bulup dikip, meyvesini satabilirsek Darüşşafaka’yı yürütebiliriz. Ama tabi ki yanlış anlaşılmasın, bağışların kesilmesine karşı değiliz. Darüşşafaka’nın toplumun bir ürünü olduğunun farkındayız ve bunun devam etmesi gerektiğine de inanıyoruz.

“Bu proje uzun soluklu bir proje çünkü elli bin tane ceviz ağacı için yer bulup onları dikmek ve meyvesini toplamak epey bir zaman alacak. Projenin sonuçlarını almamız benim öngörümle 25-30 yılımızı alacak. Şimdilik vitrin gibi birkaç tarla aldık. Bunlardan birini cevizle donattık, diğerinde altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Üçüncü yeri hazır cevizlerle bulduk ve bu sene ürün alacağız. İlk cevizlerimizi on yıl sonra alırız diye hesap ederken sürpriz bir gelişmeyle ilk cevizimizi bu yıl hasat edeceğiz. Hemen onun yanında bir dördüncü yer daha var ve orayı da alabilirsek iki tane hazır bahçemiz olacak.”

Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Özel Darüşşafaka Eğitim Kurumları 1988 mezunu Müjde Süme projeye destek olmak isteyen kişilerin Darüşşafaka’ya “ceviz projesi için” notuyla bağış yapabileceğini belirtirken, projeyle ilgili şöyle konuştu: Darüşşafaka’da okuyan çocukların finansal desteğini sağlamak adına böyle bir yola çıktık. Bu projeyi Eğitim İçin Ceviz Projesi olarak başlattık. İlk olarak aldığımız tarlaya bir süre sonra ağaçları dikeceğiz ve yaklaşık 10-15 sene sonra bu ağaçlar meyve verecek. Bu bahçeleri yetiştirerek Darüşşafaka’yı bağışlara ihtiyacı kalmayacağı şekle getirip, kendi kendimizi idame ettirecek bir hal alana kadar bu projeyi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Biz bu projeyle kesinlikle bağışların önüne geçilmesini arzu etmiyoruz, sadece derneğin kuruma bir katkı sağlamasını amaçlıyoruz.” (Fotoğraflı)