Darüşşafaka Cemiyeti’ne TKYD’den en iyi STK ödülü

İstanbul, 22 Şubat () - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında verilen “Kurumsal Yönetim Ödülleri”nin sivil toplum örgütü kategorisinde Darüşşafaka Cemiyeti 95 puan alarak birinci oldu.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği 12. Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında verilen ‘Kurumsal Yönetim Ödülleri’, dokuzuncu kez sahiplerini buldu. Bu yıl “Kurumsal Yönetim İçin: Değişim-Denge-Değer” ana temasıyla Sabancı Center’da gerçekleştirilen zirvenin ardından düzenlenen ödül töreninde, beş kategoride toplam yedi şirket ve üç sivil toplum kuruluşuna (STK) ödülleri verildi.

Şirketlerin 2018 yılı içinde elde ettikleri “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları” temel alınarak yapılan değerlendirmeye göre, “En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu”nun sahibi, 97.02 puan ile Aksa Akrilik oldu. Ardından 96.41 puanla Doğuş Otomotiv ve 96.25 puanla TAV Havalimanları Holding geldi.

“En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Halka Açık Olmayan Şirket” kategorisinde 95.72 puan ile SÜTAŞ “Halka Açık Olmayan Aile Şirketi”; 96.20 puanla Garanti Emeklilik ise “Halka Açık Olmayan Finans Şirketi” olarak ödüle layık bulundu. “Yönetim Kurulu” kategorisinde En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket 97.55 puanla Türkiye Garanti Bankası; “Kurumsal Yönetim Endeksinde Son 1 Yılda Notunu En Çok Artıran Şirket” ise 3.27 puan artış ile AG Anadolu Holding oldu.

Kurumsal Yönetim Ödülleri ile Türkiye’de bu alanda var olan iyi uygulamaları özendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, dernek olarak; halka açık şirketlerin yanı sıra halka açık olmayan şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da kurumsal yönetim anlayışını içselleştirmek konusunda son derece kararlı adımlar attıklarına memnuniyetle tanık olduklarını söyledi ve ekledi, “Gösterdikleri çabayla hem kendi geleceklerini hem de ülkemizin yarınını çok daha sağlam temeller üzerinde ve kurumsal yönetim ölçeğinde şimdiden inşa etmeye başlamış olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza TKYD adına teşekkür ederim. Kurumsal yönetim konusundaki farkındalığın gelecek yıllarda daha geniş kitlelere ulaşacağına, kurum ve kuruluşların bu yolda değerli adımlar atacaklarına ve paydaşları açısından güvenilirlik algılarının altını çizeceğine inanıyoruz.”