Darüşşafaka Cemiyeti'ne TKYD'den ödül

İstanbul, 19 Ocak () - Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde ‘’En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip STK’’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), tarafından düzenlenen 11. Kurumsal Yönetim Zirvesi 17 Ocak 2018 Çarşamba günü İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Bu yıl sekizincisi verilen ödüllerde Darüşşafaka Cemiyeti ‘’En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip STK’’ ödülünün sahibi oldu.

Zirvede, Darüşşafaka Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş ‘’En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip STK’’ ödülünü TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in elinden aldı.

Talha Çamaş ödülle ilgili,"1863’ten beri halktan aldığı destekle varlığını sürdüren kurum olarak halkımızın bize duyduğu güven bizim için çok değerli. Herkes bilir ki, Darüşşafaka verdiği sözleri yerine getirir ve Darüşşafaka’ya yapılan her bağış yerine ulaşır. Bu güveni vermek, korumak, sürdürmek Darüşşafaka Cemiyeti’nin en büyük görevidir. Bu kapsamda 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan cemiyetimizin, her yıl notunu yükselterek 2017 yılında 9,43'e ulaştığının bilgisini paylaşmak isterim. TKYD tarafından 3. kez layık görüldüğümüz bu ödül bize ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha kanıtladı. Herkese teşekkür ederi" dedi.

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen 958 öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda sekiz yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2017 yılında notunu 9,43'e yükseltmiştir. (Fotoğraflı)