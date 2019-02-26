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Danaher GE’nin biyoeczacılık kolunu 21.4 milyar dolara satın alacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Şubat () – ABD merkezli Danaher, elektrik dağıtım şirketi General Electric’in biyoeczacılık kolu GE Life Sciences’i 21.4 milyar dolara satın alacak. Söz konusu duyurunun ardından General Electric hisseleri...

Danaher GE’nin biyoeczacılık kolunu 21.4 milyar dolara satın alacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Şubat () – ABD merkezli Danaher, elektrik dağıtım şirketi General Electric’in biyoeczacılık kolu GE Life Sciences’i 21.4 milyar dolara satın alacak.
Söz konusu duyurunun ardından General Electric hisseleri yüzde 16 yükselirken, geçen yıl medyada yer alan haberlerde GE’nin “iş potansiyelini mümkün olduğu kadar büyütmek” amacıyla şirketi ikiye bölmeyi değerlendirdiği iddia edilmişti. Medyada yer alan haberler kapsamında ayrıca şirketin karşılaştığı “önemli zorluklar” sebebiyle Dow Jones Industrial Average endeksinden de çıkarılabileceği öne sürülmüştü.
GE’nin biyoeczacılık kolu olarak çeşitli tüketim maddeleri, enstrümanlar ve yazılımlar sağlayan ve biyoeczacılık ilaçlarının araştırmaları, bulunması, süreç gelişimi ve üretim süreçlerini destekleyen GE Life Sciences’ın 2019’da yüzde 75’ini kendini yenileyeceği öngörülen 3.2 milyar dolarlık gelir elde etmesi bekleniyor. Danaher açıklamasında GE Life Sciences’ın Danaher’e bağımsız bir şirket olarak katılacağı belirtilirken, söz konusu anlaşmanın 2019’un dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Danaher Başkanı ve CEO’su Thomas P. Joyce Jr., söz konusu satın alımla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“GE Biopharma, biyoişlem teknolojileri ve çözümleri alanında verdiği hizmetle ünlendi. Bu satın alım yetenekli ve istekli bir ekibin yanında Life Sciences porföyümüze yenilikçi ve endüstri öncüsü ürünler getirecek ve mevcut biyolojik çözüm akışımızı tamamlayacak.”
GE Healthcare Başkanı ve CEO’su Kieran Murphy de, “Biyoeczacılık alanı her zaman başarımızın güçlü bir katılımcısı oldu ve bu anlaşmanın, değerli meslektaşlarımızın Danaher çatısı altında gelişmeleri için harika bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum” dedi.

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