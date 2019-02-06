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Daimler ve Tesla’dan müşteri hizmetleri için işbirliği

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Almanya merkezli otomotiv devi Daimler CEO’su Dieter Zetsche, şirketin Mercedes-Benz marka elektrikli kamyonetlerinin, ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın müşteri hizmetleri filosunda kullanılması...

Daimler ve Tesla’dan müşteri hizmetleri için işbirliği

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Almanya merkezli otomotiv devi Daimler CEO’su Dieter Zetsche, şirketin Mercedes-Benz marka elektrikli kamyonetlerinin, ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla’nın müşteri hizmetleri filosunda kullanılması için iki şirket arasında işbirliği yapıldığını duyurdu.
Daimler’in yıllık ve çeyrek dönem gelir sunumu sırasında Tesla ile görüşmelerin başlatıldığını belirten Zetsche, piyasada Daimler’in elektrikli kamyonetlerine “olağanüstü” bir talep olduğunu belirtti.
Tesla CEO’su Elon Musk, geçen yıl resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Daimler ile işbirliği yapılabileceği ipuçlarını vermiş ve “Elektrikli kamyonetler üzerinde Daimler ile çalışmak ilginç olabilir” demişti.
Söz konusu işbirliğinin yanında yıllık gelirlerini açıklayan Daimler, şirketin çeyrek dönem kârının yıllık yüzde 22 düştüğünü duyurdu. Sonuçlara göre Daimler’in Mercedes-Benz kamyonet departmanı satışlarında 2018’de yıllık yüzde 5.0, kamyon departmanı satışlarında da yüzde 10 artış oldu.
İşbirliği duyurusunun ardından TSİ 13:19’da Daimler hisseleri yüzde 2.42’de işlem görürken, Wall Street’te açılış öncesi Tesla hisseleri yüzde 0.80 düştü.

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