Dağdaki adaçayını ovada üretiyor

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya),() - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde üretici 60 yaşındaki Mehmet Gebizli, bir arkadaşının önerisiyle 10 yıl önce deneme üretimine başladığı adaçayını bakanlık desteğiyle 10 dönüm alanda yetiştirmeye başladı. Adaçayının ne ilaç, ne de sulama istediğini söyleyen Gebizli, "Masraf yok, ilaç yok, gübre yok. Dağdaki kültür bitkisini aldık, ovaya indirdik" dedi.

Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde üretici Mehmet Gebizli, 2007 yılında bir arkadaşının önerisi üzerine adaçayı üretimine yöneldi. Mehmet Gebizli'nin deneme amacıyla arazisine yaptığı ekim Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tespit edildi. Tıbbi ve ıtri bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, Mehmet Gebizli ile irtibata geçti. Gebizli'ye adaçayı üretimini artırması için 24 bin fide verildi. Mehmet Gebizli, verilen fideleri yaklaşık 2 hafta önce 10 dönüm arazisine ekerek üretime başladı.

'2 ÜRETİCİMİZE 32 BİN ADET FİDE VERDİK'

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, "Bakanlığımızın ıtri ve tıbbi bitkilerin üretilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında ilçemizde 2 üreticimize 32 bin adet adaçayı fidesi verdik. Çiftçilerimizin ekmiş olduğu fideleri araziyi gezerek inceledik. Üreticimiz Mehmet Gebizli 10 dönüm araziye adaçayı ekimi yapmış, bilinçli bir üreticimiz. Bölgemizde adaçayı bitkisinin yaygınlaşması için üreticilerimizin takipçisi olacağız. Kendilerine her türlü desteği vereceğiz" dedi.

'KÜLTÜR BİTKİSİNİ OVAYA İNDİRDİK'

Üretici Mehmet Gebizli de 2007 yılında deneme amacıyla adaçayı ekimine başladığını aktarırken, "Adaçayı bitkisini ektikten sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne ÇKS kaydını yaptırdım. ÇKS'den bakanlık yetkilileri görmüş. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü beni bularak 24 bin fide verdi. Bunun da tamamını ektim. Bu bitki ekiminin bölgemizde yaygın olmasını istiyorum. Kıraç yerler için çok verimli bir bitki. Masraf yok, ilaç yok, gübre yok, sulama yok. Dağdaki kültür bitkisini aldık, ovaya indirdik. Bu bitkiyi fazla suladığın zaman dibinde mantar oluşuyor ve kuruyor. Damlama sulama işini iptal ettim, ne ilaç, ne sulama istiyor. Kendi halinde büyüyor" diye konuştu.

KURUSU 4 TL'YE ALICI BULUYOR

Üretimine başladığı adaçayını Antalya ve İzmir bölgesine sattığını vurgulayan Mehmet Gebizli, "Çay olarak içilebiliyor. Yağı çıkarılıyor. Adaçayı bitkisinin yaş halinde kilogram bazında birim fiyatı 1-1.5 TL arasında, kurusu da kilogram bazında birim fiyatı 4 TL'den alıcı buluyor" dedi.

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