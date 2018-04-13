İSTANBUL, () - DAF marka çekici ve kamyon modellerinin satış ve servis hizmetlerini İstanbul’da yer alan üç tesisinde sürdüren Glokal, filo servis ve bakım yöneticileriyle düzenlemiş oldukları toplantıda buluştu. DAF Glokal Genel Müdürü Ümit Karaarslan, "DAF Glokal hızla büyümeye devam ediyor" dedi.

Toplantıda konuşan DAF Glokal Genel Müdürü Ümit Karaarslan, "Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artan bir pazar payı vardı. Bu sene de paralel bir şekilde DAF markasının Türkiye’deki satış adetleri adına yüzde yüzün üzerinde artan bir pazar payıyla binli adetlerin üzerine çıkmak istiyoruz" diye konuştu. Karaarslan, DAF çekici ve kamyon modellerinin yüzde 7'ye varan yakıt ekonomisine dikkat çekerek hem sürücülerin hem de işletmelerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Dünyanın önde gelen çekici ve kamyon üreticilerinden DAF'ın satış ve satış sonrası servis hizmetlerini İstanbul'da yer alan üç tesis ve iki adet servisiyle sürdüren Glokal, büyük filo ve servis bakım yöneticileriyle buluştu. Toplantıda DAF ürünlerinin kalitesi, servis ve teknik hizmetler, satış sonrası yapılan hizmetler hakkında bilgi verilirken, katılımcılarla beraber, İkitelli’de bulunan DAF Glokal tesisi ziyaret edildi.

DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der Mark'ın da katıldığı toplantıda, satış sonrası hizmetler için hem yatırımlarla hem de gelişim programlarıyla filolara destek verdiklerini dile getiren DAF Glokal Genel Müdürü Ümit Karaarslan, “Organizasyonumuz her gün gelişiyor. Gerek satış, gerek satış sonrası departmanlarda eğitimli, tecrübeli ve vizyonumuza uygun bir yapılandırma içerisindeyiz. Orhanlı’da tüm ekipman ve problem çözümlerine ilişkin teçhizatın yer aldığı yaklaşık 3 bin metrekare civarında büyük ölçekli servisimiz var. Yaklaşık 2 bin metrekarelik İkitelli’deki tesisimizde ise hem servis, hem teknik olarak bütün çözümleri müşterilerimize ulaştırabildiğimiz yapılanmamız mevcut" diye konuştu.

"BÜYÜK MARKALAR ARASINDA İLK 3'TEYİZ"

DAF’ın Türkiye’de ağır ticari araç sektöründeki büyük markalar arasında ilk 3 arasında yer aldığını vurgulayan Karaarslan, “Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artan bir pazar payı vardı. Bu sene de paralel bir şekilde DAF markasının Türkiye’deki satış adetleri adına yüzde yüzün üzerinde artan bir pazar payıyla binli adetlerin üzerine çıkmak istiyoruz. Ayrıca özellikle Türkiye'nin güney bölgelerinde ve Akdeniz'de yeni yatırımlarla bayi ağını genişletmek istiyoruz" dedi.

"SÜRÜCÜLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYORUZ"

"Çekici ve kamyonlarımız yüksek verimlilik seviyeleriyle işletmelerin yıllık karlılıklarını arttırıyor" diyen Karaarslan, "Yüzde 7’ye varan yakıt ekonomisi yıllık bazda küçümsenmeyecek kadar önemli bir değer. Yakıt ekonomisinin yanı sıra CF ve XF modellerimizin iç kabinde sunduğu konfor seviyesi de benzersiz. Yani hem işletmelerin hem de sürücülerin yüzünü güldürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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