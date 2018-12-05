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CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

ANTALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren CW Enerji tarafından Erzincan'da inşa edilen toplam 1,1 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES), geçici kabulü tamamlanarak, hizmete açıldı. CW Enerji'nin...

CW Enerji'den Erzincan'a 1,1 megavatlık güneş santrali

ANTALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren CW Enerji tarafından Erzincan'da inşa edilen toplam 1,1 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES), geçici kabulü tamamlanarak, hizmete açıldı.
CW Enerji'nin yüklenici firma olarak panel tedariki, mühendislik ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirdiği arazi tipi Erzincan GES projesi, 28 günde tamamlanarak, 3 Aralık'ta alınan geçici kabulle enerji üretimine başladı. Söz konusu projenin kurulumunda 3 bin 860 güneş paneli ve 17 inverter kullanıldı. Yılda 1 milyon 853 bin 800 kilovatsaat elektrik üretilecek. Yılda ortalama bin 47 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek projeyle ayrıca yılda yaklaşık bin 391 ton karbondioksit, 4,1 ton kükürt dioksit ve 1,5 ton azot oksit gazı emisyonu azaltımı sağlanmış olacak.
Türkiye'de 400 megavatın üzerinde güneş enerji santralinin anahtar teslim kurulumu ve panel tedarikini gerçekleştiren firma, geçen yıl eylül ayında yine Erzincan'da 2 megavat kurulu güce sahip arazi tipi güneş enerjisi santralinin kurulumunu gerçekleştirmişti.

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