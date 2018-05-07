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Cumhuriyetçi senatörden Trump’a "İran kararı" uyarısı

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mayıs () - Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Parti’den Mac Thornberry, ABD Başkanı Donald Trump’a “İran nükleer anlaşmasına ilişkin kararın açıklanacağı tarihi ertele” uyarısı...

Cumhuriyetçi senatörden Trump’a "İran kararı" uyarısı

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mayıs () - Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Parti’den Mac Thornberry, ABD Başkanı Donald Trump’a “İran nükleer anlaşmasına ilişkin kararın açıklanacağı tarihi ertele” uyarısı yaptı.
Thornberry Fox News’e yaptığı açıklamada, Trump’ın 12 Mayıs tarihini ötelemesi gerektiğini belirterek “Avrupalı müttefiklere ABD’nin istediği tedbirleri ekleme şansı verilmesi gerektiğini” söyledi.
Thornberry şunları söyledi:
“Belki de en iyisi başkanın bu tarihi biraz ötelemesi, Fransız ve İngiliz müttefiklere bir tür anlaşmaya varılıp varılamayacağını test etme şansı vermesi olur. İran’a tam güvenilemez. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tamamen haklı."
Trump, ABD eski Başkanı Barack Obama zamanında yapılan 2015 tarihli anlaşmayı bozarak yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını söylemişi. Trump'ın danışmanları, anlaşmanın bu haliyle İran'ın balistik füze programını engellemediğini ve Tahran'ın bazı hükümlerin geçerlik süresi dolduğunda nükleer faaliyetlere yeniden başlayabileceği uyarısı yapıyorlar.
Trump, anlaşmanın tarafı olan Avrupalı müttefiklerine bu konuda bir karar vermeleri için 12 Mayıs'a kadar süre vermişti.

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