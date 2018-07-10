Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbeycan Şehitliği’ni ziyaret etti

Ali Kan / Bakü, 10 Temmuz () – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbeycan ziyareti kapsamında Fahri Hıyaban Azeri Şehitliği ve Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.
Erdoğan, yeni dönemin ilk yurt dışı gezisinde, Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleşecek ikili görüşme öncesi şehitliğe giderek çelenk bıraktı.
Aliyev’le gerçekleşecek olan görüşme, Erdoğan’ın seçim sonrası yapacağı ilk uluslararası temas olacak.
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Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehitliğe gelişi ve çelenk bırakması