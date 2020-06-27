Cumhurbaşkan Erdoğan'dan kıdem tazminatı tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyep Erdoğan sendikaların büyük tepkisini çeken hükümetin yeni kıdem tazminatı düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, "İşçilerin kazanılmış haklarını korumak görevimizdir" derken işçi ve işveren sendikalarına büyük tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı sendikaları art niyetli olarak nitelerken, "Hep söyledim işveren sendikaları işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda halledemeyip bunu kabine halletsin diyorsanız burada art niyet vardır. Kusura bakmayın böyle bir art niyete ne şahsım ne kabinemiz alet olamayız. Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip bizleri işçi ve işveren karşısında zor durumda bırakmak mı istiyorsunuz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene Çevre Koruma Projesi töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda son günlerde gündemin en çok konuşulan konularından olan yeni kıdem tazminatı düzenlemesi hakkında da değerlendirmeler yaptı.

Hükümetin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adını verdiği sistemde üzerinde durulan bir formüle göre çalışanların kıdem tazminatının üçte biri bir fona aktarılacak ve 60 yaşından sonra bu fondaki para peyder pey çalışana geri ödenecek. Evlilik konut alımı gibi istisnai durumlarda fondaki paranın yüzde 10’u gibi kısıtlı bir miktar vatandaşa verilecek.

Konu ile ilgili bakanlıklar daha önce sendikalar ile görüşerek yoklama yapmıştı. Sendikaların konuya şiddetle karşı çıkması üzerinde konu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da taşındı. Beştepe’de gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan tarafların hazırlıklarını gözden geçirmesi çağrısını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı bugün yaptığı kıdem tazminatı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Bugünlerde yine birileri çeşitli bahanelerle aynı senaryoyu tedavüle sokmaya çalışıyor. Mesela son dönemde işçiden işverene tüm kesimleri huzursuz ederek asılsız dedikodular yayılıyor.

Biz ülkemizin sanayisini ticaretini üretimini ihracatını artırma çabası içindeyken aynı zamanda işverenlerin ve çalışanların sorunları çözmeye çalışıyoruz.

Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen görevimizdir.

‘BURADA ART NİYET VARDIR’

Amacımız işçilerin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garanti sisteme bağlamaktır. Hep söyledim işveren sendikaları işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin.

Kendi aranızda halledemeyip bunu kabine halletsin diyorsanız burada art niyet vardır. Kusura bakmayın böyle bir art niyete ne şahsım ne kabinemiz alet olamayız.

Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip bizleri işçi ve işveren karşısında zor durumda bırakmak mı istiyorsunuz?

Her adımda nasıl emekçilerin yanında yer aldıysak bu konuda aynı anlayışta yer alacağız.