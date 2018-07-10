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"Create@Alibaba Cloud Start Up" yarışması İstanbul’da

Elif Varan / İstanbul, 10 Temmuz () - Alibaba Cloud tarafından 12 ülkede düzenlenen uluslararası start-up yarışması "Create@Alibaba Cloud Start Up" yarışmasının Orta Doğu ve Afrika bölgesi ayağı bu yıl 8 Ağustos’ta ilk defa İstanbul’da...

"Create@Alibaba Cloud Start Up" yarışması İstanbul’da

Elif Varan / İstanbul, 10 Temmuz () - Alibaba Cloud tarafından 12 ülkede düzenlenen uluslararası start-up yarışması "Create@Alibaba Cloud Start Up" yarışmasının Orta Doğu ve Afrika bölgesi ayağı bu yıl 8 Ağustos’ta ilk defa İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Bu yarışmayla uluslararası start-up kültürü ve işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen Alibaba Cloud, Türkiye’den yarışmaya katılacak start-up’ların iş modellerini uluslararası alana taşımalarını destekliyor.
20 finalistin yer alacağı yarışma, Ekim 2018’de Çin’de düzenlenecek dünya finaline katılma şansı, 216 bin Dolar değerinde bulut kaynağı kredisi ve destek programlarının yanı sıra, Çin’den önemli yatırım fırsatları kazanma şansı da sunuyor.
Arzuhan Doğan Yalçındağ, Suzan Sabancı Dinçer, Murat Özyeğin, Arda Ermut, Serra Akçaoğlu ve Cansen Başaran Symes yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alırken, Sina Afra, Sanem Oktar, Ahu Serter, Mert Fırat, Fırat İşbecer, Hakan Baş, Yomi Kastro ve Arda Kutsal gibi Türkiye’nin girişim ekosisteminin önemli isimleri de Danışma Kurulu’nda yer alıyor.
Alibaba Cloud Avrupa Genel Müdürü Yeming Wang, bu yılki Create@Alibaba Cloud Start-up yarışmasının Orta Doğu ve Afrika bölgesi ayağını Türkiye’de gerçekleştirmekten dolayı duydukları memnuniyeti belirterek sözlerine devam etti:
"Bu yarışma ile dünyanın en inovatif, dönüşümsel ve oyun bozan teknoloji şirketleriyle tanışacağımız için heyecanlıyız. Bu yarışma, büyük hedefleri olan ve hırslı start-up’lar için etkin Çinli ve Avrupalı iş adamlarıyla tanışmak ve Alibaba Grubu’nun Hangzhou’daki merkezini ziyaret etmek için kaçırılmayacak bir fırsat."
Tradefive Alibaba Cloud Yönetici Ortağı Aslıhan Güreşçier de şunları söyledi:
"Tradefive olarak Alibaba Cloud işbirliği içinde bu önemli etkinliğin bölgesel ayağını ilk kez İstanbul’da gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Dünya finaline giden ekiplerin önemli yatırımcılarla bir araya gelmesine vesile olmak ve iş fikirlerini yatırıma dönüştürürken Alibaba Cloud kaynaklarıyla desteklemek, Türkiye’de girişim ekosistemine sağlamak istediğimiz faydalardan sadece birkaçı. Seçkin ve konuya hakim danışma kurulu ve jüri ile gerçekleştireceğimiz bu etkinliği çok önemsiyoruz."
Start-up’lar yarışması için kayıtlar tradefive.com/CACSC2018 adresinden yapılacak. (Fotoğraflı)

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