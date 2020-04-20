Covid-19 Sonrası Bitcoin ve Ekonomi

Türkiye’nin ilk ve en büyük kripto para işlem platformu BtcTurk’ün CEO’su Özgür Güneri ile Barış Ertül, ‘Alternatif Piyasalar’ programında ekonominin ve Bitcoin’in nabzını tutuyor. Program, her hafta Salı ve Perşembe günleri BtcTurk twitter hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor.

Türkiye’nin 81 ilinden 770 binden fazla kullanıcısı bulunan, kolayca Bitcoin alım, satım ve biriktirme imkânı sunan BtcTurk, ‘Alternatif Piyasalar’ programını bir ay boyunca twitter hesabı üzerinde canlı yayınlıyor. Programda, dünyanın Covid-19 salgını ile mücadele ettiği bu dönemde dünya ekonomisini, dijitalleşmeyi ve Bitcoin piyasalarını değerlendiriyor.

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri ve Radyospor Genel Yayın Yönetmeni Barış Ertül’ün sunumuyla her hafta Salı ve Perşembe günleri 10.30 – 11.00 saatleri arasında canlı yayınlanan programda öncelikli olarak aşağıdaki soruların cevapları tartışılıyor:

Kolay para nasıl ve neden değersizleşiyor?

Dolarda beklemek neden tehlikeli?

Alım gücümüzü korumak için nasıl bir stratejiye ihtiyacımız var?

Dünya ekonomisinde, piyasalarda ve Bitcoin’de son durum ne?

Covid-19 sonrası yeni dünya düzeni neden Bitcoin’i avantajlı kılacak?

Bitcoin ödül yarılanmasında geri sayım... Yarılanma sonrası Bitcoin üretmenin maliyeti ne olacak? Daha önceki yarılanmalarda neler oldu?

Canlı yayını kaçıranlar ise bütün bölümlere hem BtcTurk twitter hesabından hem de youtube kanalından ulaşabiliyor.

BtcTurk hakkında

2013 yılında kurulan ve CEO’luğu Özgür Güneri’nin yaptığı Türkiye’nin en büyük kriptopara işlem platformu BtcTurk, Türkiye’nin ilk ve dünyanın dördüncü kripto alım satım platformu olarak hizmet veriyor. 1 Temmuz 2013'te TL ile ilk Bitcoin alım satımına aracılık eden BtcTurk’ün 90'dan fazla çalışan bulunuyor. Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilen BtcTurk, Türkiye’nin 81 ilinden 770 bin kullanıcıya 7/24 hizmet veriyor.