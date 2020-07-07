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Covid-19 döneminde ünlü markanın müşterisi yüzde 40 arttı

Türkiye’nin lider online moda ve yaşam tarzı markası boyner.com.tr, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 88 büyüme gösterirken yeni müşteri sayısını % 40, trafiğini de geçen senin aynı dönemine göre % 50 oranında artırdı. İşte detaylar...

EKONOMİ 07.07.2020, 10:53 07.07.2020, 11:36 Murat Aydın
Covid-19 döneminde ünlü markanın müşterisi yüzde 40 arttı

Türkiye’nin lider online moda ve yaşam tarzı markası boyner.com.tr, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 88 büyüme gösterirken yeni müşteri sayısını % 40, trafiğini de geçen senin aynı dönemine göre % 50 oranında artırdı. COVID-19 döneminde tüketicilerin online alışveriş kanallarını yoğun olarak kullanması, boyner.com.tr’nin de büyümesine ivme kazandırdı. Bu dönemde mobil alışverişe olan ilgi de arttı. Boyner’in online alışveriş gelirlerinin yüzde 77’si uygulama ve mobil site üzerinden gerçekleşti. İlk 6 ayda en çok alışveriş yapılan iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır oldu. En çok ilgi gören ürün grupları spor ayakkabı, sneaker, tişört ve mont olurken pandemi döneminin ihtiyaçlarına uygun olarak cilt bakım, elektrikli kişisel bakım ve mutfak-sofra da ilgi gören kategoriler arasında yer aldı. Kullanıcıların online alışveriş trafiği akşam 20:00 ile 23:00, gündüz ise 13:00 ile 17:00 saatleri arasında yoğunlaştı.

Perakende sektöründe dijital dönüşümle birlikte online alışveriş alışkanlığı hızla yaygınlaşırken, 2020’nin 2. çeyreğine damgasını vuran COVID-19 salgını bu büyümeye ivme kazandırdı. Kadın, erkek, çocuk, spor giyim, ayakkabı-çanta, kozmetik, aksesuar ve ev kategorilerinde sunduğu zengin seçeneklerle e-ticaret ekosistemini büyüten markalar arasında yer alan boyner.com.tr de bu dönemde yoğun ilgi gören platformlar arasında yer aldı.

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan: “Yılın ilk 6 ayında e-ticaretin Boyner operasyonu içindeki payı yüzde 25'e ulaştı”

Boyner.com.tr’nin yılın ilk 6 ayındaki e-ticaret performansını değerlendiren Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan şunları söyledi: “Boyner olarak e-ticaret pazarında büyürken müşterilerimizi mutlu etmeyi, onlara hem online hem de offline tüm kanallarımızda en iyi alışveriş deneyimini sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, insan kaynağından, teknoloji ve lojistiğe kadar işimizin her alanına yatırım yapıyoruz. Yılın ilk 6 ayında e-ticaret operasyonumuz Boyner’in genel operasyonunun içinde yüzde 25 gibi bir paya ulaştı. Bunda pandemi nedeniyle mağazalarımızın bir dönem kapalı kalmasının da etkisi var. Bu dönemde lojistik ve kargo hizmetlerinde yaşadığımız zorluğa rağmen bir yılda alacağımız yolu üç ayda aldık. Büyüme ivmesinin bu şekilde devam edeceğini ve bu oranın 1 yıl içerisinde yüzde 40’lar seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Bu dönemde % 40 oranında yeni müşterimiz oldu. Önümüzdeki dönemde tüketicilerin online alışverişe olan ilgisi artarak devam edecek. Hayatı kolaylaştıracak yenilikçi hizmetler geliştirmeye ve akılda kalıcı deneyimleri tasarlamaya odaklanarak, e-ticaret pazarına liderlik yapmaya hazırlanıyoruz.”

% 40 yeni müşteri kaydı gerçekleşti, cirosu ilk 6 ayda yüzde 88 büyüdü

Online alışveriş sektörü, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 2020’nin ilk 6 ayında farklı bir nitelik kazandı. Sağlığımızı korumak için evlerimizde kaldığımız dönemde e-ticaret sitelerine nadir olarak başvuran tüketiciler dahi online alışverişin olanaklarından faydalanmaya başladı. Boyner.com.tr’de, 2020’nin ilk 6 aylık döneminde yüzde 40’ın üzerinde yeni müşteri kaydı gerçekleşirken müşteri trafiği de % 50 oranında arttı. Kullanıcıların yoğun talebiyle işlem hacmi büyüyen boyner.com.tr, yılın ilk 6 ayında yüzde 88 satış büyümesi gerçekleştirdi.

Mobil alışverişin payı yüzde % 77

Boyner’in yılın ilk 6 ayını mercek altına alan online alışveriş verileri, mobil alışverişin hayatımızdaki yerini de gözler önüne serdi. Bu dönemde Boyner’in online alışveriş gelirlerinin yüzde 77’i uygulama ve mobil site üzerinden gerçekleşti.

En çok ilgi gören ürünler; spor ayakkabı, sneaker, tişört ve mont oldu

Son yıllarda tüketiciler arasında yaygınlaşan rahat giyim trendi ile yükselişe geçen spor giyim kategorisi, 2020 yılının ilk yarısının da yıldızı oldu. Boyner’in internet mağazasında en popüler ürün grupları spor ayakkabı, sneaker ve tişört olurken, yılın ilk aylarındaki soğuk havaların etkisiyle mont seçenekleri de yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra pandemi dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak, cilt bakım, elektrikli kişisel bakım ve mutfak-sofra ürünleri de ilgi gören ürünler olarak öne çıktı. Boyner’in pandemi dönemine özel olarak satışa sunduğu kolonya, dezenfektan, siperlikli şapka gibi koruyucu ürünler de talep gören diğer seçenekler arasında yer aldı.

81 il arasında online alışveriş şampiyonu İstanbul oldu

Türkiye’nin her bölgesindeki kullanıcılara hizmet veren boyner.com.tr’de özellikle bazı illerin performansı dikkat çekti. 2020 yılının ilk 6 ayında en çok online alışveriş yapan illerin başında İstanbul geldi. Online alışveriş şampiyonu İstanbul’u sırasıyla; Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır illeri takip etti.

Yemek sonrası online alışveriş keyfi

Boyner.com.tr’nin verilerine göre kullanıcıların online alışveriş trafiğinin günün belli saatlerinde yoğunlaştığı fark edildi. Kullanıcılar online siparişlerini en çok, yemek saatleri sonrasında kalan akşam 20:00 ile 23:00 ve gündüz 13:00 ile 17:00 saatleri arasında verdi.

En çok kadınlar online alışveriş yaptı

Yılın ilk 6 ayında kadın kategorisi, yoğun ilgi görürken buna bağlı olarak boyner.com.tr’yi ziyaret eden kullanıcıların yüzde 53’ü kadın, yüzde 47’si ise erkeklerden oluştu.

#boyner #eticaret
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