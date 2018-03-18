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Corendon, Benelüks'ün en büyük otelini açıyor

TÜRK şirketi Corendon Havayolları'na ait Corendon Hotels and Resorts otel zinciri, bu yıl 8 olan otel sayısını 9'a yükseltiyor. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Amsterdam'da 80 milyon Euro yatırımla mayıs ayında...

Corendon, Benelüks'ün en büyük otelini açıyor
TÜRK şirketi Corendon Havayolları'na ait Corendon Hotels and Resorts otel zinciri, bu yıl 8 olan otel sayısını 9'a yükseltiyor. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Amsterdam'da 80 milyon Euro yatırımla mayıs ayında açılacak 676 odalı airport otelin Benelüks'ün en büyüğü olacağını söyledi.
Hollanda ve Belçika'nın en büyük tur operatörlerinden Corendon Travel'ın yanı sıra 3 farklı havayolu, bir incoming şirketi, Türkiye ve yurt dışında toplam 8 oteli bulunan Corendon Turizm Grubu, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un coğrafi olarak birlikteliğini anlatan Benelüks'ün en büyük otelini 80 milyon Euro yatırımla mayısta hizmete açıyor. Amsterdam'da Sony'e ait binayı satın alan ve renove (Yenileme- restorasyon) eden Corendon'un bu yeni oteli, 676 oda ve daireden oluşacak.
OTEL SAYISI 9 OLACAK
Corendon Hotels and Resorts markasıyla Türkiye ve yurt dışında toplam 8 otelleri bulunduğunu belirten Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, bu otellerden 4'ünün Türkiye'de, 2'sinin Amsterdam'da, 1'inin İbiza'da ve 1'inin de Karayipler'de olduğunu ifade etti. Türkiye'deki otellerin Antalya Lara ve Kemer ile Çeşme ve Bodrum'da olduğunu belirten Karaer, Amsterdam'da mayıs ayında açılacak otelle sayının 9'a yükseleceğini söyledi.
BENELÜKS'ÜN EN BÜYÜK OTELİ
Bu otellerden Karayipler'deki 240 odalı otelin geçen yaz satın alındığını aktaran Yıldıray Karaer, mayıs ayında Amsterdam'a açacakları üçüncü otelleri Corendon Village Hotel'in Benelüks'ün en büyük oteli olacağını kaydetti. Karaer, otelcilik alanında fırsat yakaladıkça hem Türkiye'de, hem de yurt dışında büyümeye devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.
Corendon Havayolları'na ait uçak sayısını da arttıracaklarını vurgulayan Karaer, 14 olan uçak sayısını bu yıl 17'ye çıkaracaklarını kaydetti.

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