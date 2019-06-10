Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Corendon Airlines, İzmir uçuşlarına başladı

İZMİR- Almanya arası direkt uçuşlara başlayan Corendon Airlines, bu hattaki ilk uçuşunu Münih’ten İzmir’e gerçekleştirdi. Adnan Menderes Havalimanı’na inen Corendon uçağı su takıyla ıslatılarak karşılandı. Corendon Airlines, İzmir-...

Corendon Airlines, İzmir uçuşlarına başladı
İZMİR- Almanya arası direkt uçuşlara başlayan Corendon Airlines, bu hattaki ilk uçuşunu Münih’ten İzmir’e gerçekleştirdi. Adnan Menderes Havalimanı’na inen Corendon uçağı su takıyla ıslatılarak karşılandı.
Corendon Airlines, İzmir- Avrupa arasında gerçekleştirdiği direkt uçuşlara, 1 Haziran itibarıyla başladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Almanya’nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Münih, Münster, Stuttgart ve Maastricht/Aachen şehirlerine direkt uçuşlara başlayan havayolu, ilk uçuşunu Münih’ten İzmir’e gerçekleştirdi. CAI 3502 uçuş koduyla gerçekleştirilen ilk uçuş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda özel bir tören düzenlendi. Meydana inen Corendon uçağı su takıyla ıslatılarak karşılandı. Kabin ekibi ise yolculara çiçek ve çikolata verdi.
Corendon Airlines Yer İşletme Direktörü Atılay Batu, "İlk kez bir uçağımızı base ettiğimiz İzmir’e Avrupa’nın 9 şehrinden direkt uçuşlarımıza başladık. Sezonluk değil, 12 ay olarak planladığımız İzmir uçuşlarımızda hedefimiz destinasyon sayısını ve uçuş frekansını artırarak devam etmek" dedi.
TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı ise şöyle dedi:
"Ege bölgesinin dünyaya açılan ana kapısı İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda Corendon Havayolları’nın ilk uçuşunu karşılamaktan büyük mutluluk duyduk. Corendon’un Almanya’nın dokuz şehrinden gerçekleştireceği ve 12 aya yayılacak uçuşlar İzmir’e önemli katkı sağlayacak. Tüm paydaşlarımızla birlikte İzmir’in sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtmak ve daha fazla insanla paylaşmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328