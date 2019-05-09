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Corbyn : Parçalanan hükümet ile Brexit'i görüşmek zor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Birleşik Krallık İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, partisinin Avrupa seçimleri kampanyasını başlatırken, “parçalanmakta” olan hükümet ile Brexit görüşmeleri yapmanın zor olduğunu söyledi. Corbyn,...

Corbyn : Parçalanan hükümet ile Brexit'i görüşmek zor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Birleşik Krallık İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, partisinin Avrupa seçimleri kampanyasını başlatırken, “parçalanmakta” olan hükümet ile Brexit görüşmeleri yapmanın zor olduğunu söyledi.
Corbyn, partiler arası Brexit müzakerelerinde, Başbakan Theresa May’in büyük önerileri olmadığını ve kırmızı çizgilerin hala aynı yerlerde durduklarını söyledi.
İşçi Partisi’nin ülkeyi bir araya getirebilecek, kemer sıkma politikalarını bitirerek, topluluklara yatırım yaparak yaşam standartlarını iyileştirmek gibi Brexit’e neden olan koşulları sona erdirecek bir plana sahip tek parti olduğunu söyleyen Corbyn, partisinin 2016 referandumunun sonuçlarını görmezden gelemeyeceğini de ekledi.
 

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