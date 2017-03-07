Çorap üreticileri ABD pazarına Çin’den girecek

İstanbul, 7 Mart () – İhracatının yüzde 90’ını AB ülkelerine yapan çorap üreticileri, Şangay’daki dünyanın en büyük çorap fuarında ABD’li alıcılardan büyük ilgi gördü. İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nden (İHKİB) yapılan açıklamaya göre, Dünyanın ikinci büyük çorap üreticisi olan Türkiye, en büyük alıcı konumundaki ABD’yi Çin üzerinden fethetmek için harekete geçti. Ekonomi Bakanlığı Destekli İHKİB Çorap İhracatçıları Kümesi öncülüğünde alanında dünyanın en büyüğü olan Şangay Çorap Fuarı’na (CHPE) ilk kez katılan Türk firmaları, Çin’den umutlu döndü. İHKİB ABD, AB ve Uzakdoğu Fuarlar Komitesi Başkanı Özkan Karaca, Şangay’daki fuarda alıcılardan büyük ilgi gördüklerini söyledi. Karaca, ev sahibi Çin’in dünyanın lider çorap üreticisi konumunda bulunduğunu belirterek, hedeflerinin bu fuar üzerinden ABD pazarına ulaşmak olduğunu vurguladı. ABD’nin yıllık yaklaşık 2.2 milyar dolar ile dünyanın en büyük çorap alıcısı olduğuna işaret eden Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, Çin’in ardından dünyanın ikinci büyük üreticisi konumunda bulunuyor. 2016’da 1.6 milyar çift çorap ihraç ettik. "İhracatımızın yüzde 90’ını AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. 2010'dan sonra her yıl ortalama yüzde 16 büyüyen sektörümüz 2014’te 1 milyar 230 milyon dolar ihracata ulaştı. " Ancak, 2015’de euro-dolar paritesindeki gerilemeye paralel olarak ihracatımızda yüzde 15.9 kayıp yaşadık. "Paritenin yeniden lehimize dönmesi üzerine pazar çeşitliliği yakalamak ve ihracatımızı artırmak için rotamızı bir türlü istediğimiz payı alamadığımız ABD’ye çevirdik. "Halen yaklaşık 15 milyon dolar olan ABD’ye çorap ihracatımızı artırmak için iki hafta önce Las Vegas’taki Magic Show Fuarı’ndaydık. "ABD’li çorap alıcılarına ulaşmak için en doğru adreslerinden biri de Şangay’daki CHPE Fuarı; çünkü hem ABD’li hem Avrupalılar, en büyük alımlarını bu fuarda gerçekleştiriyorlar. "ABD 2,2 milyar dolarlık çorap ithalatının 1.3 milyar dolarlık kısmını Çin’den yapıyor. "Amerikalılara daha hızlı ulaşabilmek için biz de ilk kez CHPE’de yerimizi aldık. "Burada bizi görenler önce durumu anlakta zorlandılar. Ancak hedefimizi anlattığımızda bize hak verdiler." Çin’in çorap devlerinin yanı sıra fuara katılan 28 yabancı firmanın 15’ini Ekonomi Bakanlığı Destekli İHKİB Çorap İhracatçıları Kümesi ile katılan firmalarımız oluşturdu. " Başta ABD’liler olmak üzere 16 bin alıcının ziyaret ettiği fuarda gördüğümüz ilgi bizi gelecek için son derece umutlandırdı.” (Fotoğraflı)