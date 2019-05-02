Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...

Connect for Creativity projesi 7 Mayıs’ta tanıtılacak

İstanbul, 2 Mayıs () - Kültürlerarası Diyalog programı kapsamında, finansmanını Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı ve yaratıcı keşif ve iş birliklerini destekleme amacıyla oluşturulan Connect for Creativity, 7 Mayıs’ta...

Connect for Creativity projesi 7 Mayıs’ta tanıtılacak

İstanbul, 2 Mayıs () - Kültürlerarası Diyalog programı kapsamında, finansmanını Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı ve yaratıcı keşif ve iş birliklerini destekleme amacıyla oluşturulan Connect for Creativity, 7 Mayıs’ta tanıtılacak.
British Council tarafında üç yaratıcı platform olan ATÖLYE, Yunanistan merkezli Bios ve Sırbistan merkezli Nova Iskra işbirliği ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi akademik partnerliğinde oluşturulan 18 aylık Connect for Creativity projesi daha uyumlu, açık ve iletişimi güçlü bir toplumun gelişmesine katkı sağlamak üzere, Avrupa genelinde yaratıcı platformlardan bir ağ oluşturarak, yaratıcı keşif ve iş birliklerini desteklemeyi amaçlıyor.
Projenin ayrıntılarının paylaşılacağı lansmanda ayrıca, uluslararası alanda yaratıcı endüstriler uzmanı olarak tanınan Profesör Andy Pratt de konuşmacı olarak yer alacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328