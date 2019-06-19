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Commerzbank Temmuz'da ECB'den faiz indirimi bekliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () –  Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin Euro Bölgesinde enflasyonun çok düşük olduğunu ve gerektiği takdirde ECB’nin fazileri düşüreceği açıklamasını değerlendiren Commberzbank...

Commerzbank Temmuz'da ECB'den faiz indirimi bekliyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () –  Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin Euro Bölgesinde enflasyonun çok düşük olduğunu ve gerektiği takdirde ECB’nin fazileri düşüreceği açıklamasını değerlendiren Commberzbank analistleri ECB’nin Temmuz ayında faizleri düşürebileceğini tahmin ettiğini duyurdu.
Commberzbank analistleri, Draghi’nin Salı günü yaptığı açıklamalarla ilgili, “ECB, iki hafta önceki toplantısından sonra, düşük enflasyon ve yükselen getirilerin olumsuz etkilerini tolerere edemiyor” diyerek değerlendirdiler.
ECB Haziran ayı toplantısında, faizleri en az 2020 yılının Temmuz ayına kadar sabit tutmayı amaçladığını duyurmuştu.

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