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Commerzbank çalışanları birleşme görüşmelerinin durdurulmasını istedi

İstanbul, 27 Mart () - Alman basını, Commerzbank Genel Çalışmalar Konseyi, bankanın yönetim kurulundan Deutsche Bank ile devam eden birleşme görüşmelerine son vermelerini istedi. Konseyin açıklamasında, "Commerzbank'ın geleceği için sorumlu...

Commerzbank çalışanları birleşme görüşmelerinin durdurulmasını istedi

İstanbul, 27 Mart () - Alman basını, Commerzbank Genel Çalışmalar Konseyi, bankanın yönetim kurulundan Deutsche Bank ile devam eden birleşme görüşmelerine son vermelerini istedi.
Konseyin açıklamasında, "Commerzbank'ın geleceği için sorumlu kararlar alın ve görüşmeleri iptal edin. Şu an yaşanan durumda bile müşterilerin endişe ve öfke hisleriyle bankaya sırtını dönmeye başladı" çağrısı yapıldı.
Almanya'nın en büyük iki bankası, Deutsche Bank ve Commerzbank geçen hafta yaptıkları açıklamalarla, birleşme görüşmelerinde bulunduklarını duyurdular. Deutsche Bank'ın açıklamasında, "Ortaya çıkan fırsatlar ışığında, Deutsche Bank'ın yönetim kurulu stratejik seçenekleri gözden geçirmeye karar verdi" denildi ve Deutsche Bank olarak Commerzbank ile görüşmeler yapıldığı doğrulandı.
Commerzbank'ın yatırımcılara yaptığı açıklamada, iki bankanın da potansiyel bir birleşme için açık görüşmelere başladıkları belirtildi. Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, çalışanlarına Deutsche'nin "küresel ağa sahip güçlü sermaye piyasasıyla küresel banka olmayı" hedeflediğini söyledi. Deutsche Bank Yönetim Kurulu, bu ayın başlarında, olası bir birleşmeyi hedefleyen görüşmeler için yeşil ışık yakmıştı.
Deutshce Bank’ın üst düzey yetkililerinin, Commerzbank’la birleşme görüşmeleri tamamlanmadan ellerindeki Deustshce Bank hisselerinini, anlaşmadaki gelişmelere ilişkin bilgileri olması nedeniyle satamayacakları duyuruldu. Bankadan hafta başında yapılan açıklamada, en üst düzey yetkililerin bir "iç uyuşmazlık listesi"ne eklendikleri belirtildi.

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