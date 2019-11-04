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Columbia’nın "Güçlü Annesi" Gert Boyle yaşamını yitirdi
ABD merkezli kışlık ve spor giyim üretici ve dağıtımcısı Columbia’nın "Güçlü Annesi" Gert Boyle yaşamını yitirdi. Outdoor sektörünün dünyaca tanınan giyim markası Columbia’nın 1970 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanı ve...
EKONOMİ 04.11.2019, 16:43
ABD merkezli kışlık ve spor giyim üretici ve dağıtımcısı Columbia’nın "Güçlü Annesi" Gert Boyle yaşamını yitirdi.
Outdoor sektörünün dünyaca tanınan giyim markası Columbia’nın 1970 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanı ve ‘Güçlü Annesi’ unvanıyla tanınan Gert Boyle 3 Kasım Pazar günü 95 yaşında yaşamını yitirdi.
Gert Boyle, ilk balıkçılık yeleği üretiminden, markanın reklam kampanyalarının oluşturulması ve markanın başkanlığı gibi pek çok görevi üstlenerek Columbia Sportswear Company firmasının kurucu güçlerinden olmuştu.
Columbia Başkan ve İcra Kurulu Kurulu Başkan’ı Tim Boyle, Gert Boyle için, "Columbia’dan her gün keyif alan Boyle 95 yaşına kadar çalışmaya devam etti. Hepinizin çok çalıştığını görmekten ve Columbia’nın vizyonunu hayata geçirmekten büyük neşe duyduğunu biliyorum" dedi.
Columbia Sportswear Türkiye temsilcisi Gözalan Group’un Yönetici Ortağı Kerem Gözalan on beş senedir birlikte çalıştıkları markanın kurucusu ve çalışma ortağı Gert Boyle’yi kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getirdi. (Fotoğraflı)
Outdoor sektörünün dünyaca tanınan giyim markası Columbia’nın 1970 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanı ve ‘Güçlü Annesi’ unvanıyla tanınan Gert Boyle 3 Kasım Pazar günü 95 yaşında yaşamını yitirdi.
Gert Boyle, ilk balıkçılık yeleği üretiminden, markanın reklam kampanyalarının oluşturulması ve markanın başkanlığı gibi pek çok görevi üstlenerek Columbia Sportswear Company firmasının kurucu güçlerinden olmuştu.
Columbia Başkan ve İcra Kurulu Kurulu Başkan’ı Tim Boyle, Gert Boyle için, "Columbia’dan her gün keyif alan Boyle 95 yaşına kadar çalışmaya devam etti. Hepinizin çok çalıştığını görmekten ve Columbia’nın vizyonunu hayata geçirmekten büyük neşe duyduğunu biliyorum" dedi.
Columbia Sportswear Türkiye temsilcisi Gözalan Group’un Yönetici Ortağı Kerem Gözalan on beş senedir birlikte çalıştıkları markanın kurucusu ve çalışma ortağı Gert Boyle’yi kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getirdi. (Fotoğraflı)
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