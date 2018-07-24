CoinField’dan komisyonsuz kripto para birimi uygulaması moonGO

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Temmuz () – Kanada’nın önde gelen kripto para birimleri borsası CoinField, Malta merkezli Manticore Ventures ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucu müşterilerine daha esnek ve güvenli hizmet sunmak amacıyla moonGo uygulamasını oluşturdu.

CoinField’a göre moonGO kullanıcıları kripto para birimleri ticareti için gereken hesaplarını uygulama içerisinde 60 saniyede oluşturabiliyor, moonGO kartları formunda euro veya dolar gibi yasal para birimlerini çekebiliyor ve internet üzerinden veya kredi kartı kabul eden herhangi bir işletmede moonGO kartlarını alışveriş için kullanabiliyor.

moonGO uygulamasının ayrıca CoinField’ın uluslararası olarak daha çok tanınmasına imkân sağlamak amacıyla ABD ve ABD – Avrupa Birliği yaptırım ülkeleri (İran, Suriye, Küba, Kuzey Kore, Burma, Sudan, Fildişi Sahili) dışındaki bütün ülkelerde kullanılabileceği belirtildi.

CoinField CEO’su Babak Bob Ras, moonGO uygulamasına ilişkin şöyle konuştu:

“Bizim hedefimiz, kripto para birimlerini insanların hayatına olabildiğinde kullanışlı ve basit bir şekilde sunmak ve dünya genelindeki nitelikli kripto para birimi yatırımcılarına kripto para birimleri ticareti imkanını ulaştırmaktır.

“Kullanıcılar komisyonsuz ticaretten faydalanabilecekken, bu uygulama ile ayrıca istedikleri zaman varlıklarını yasal paraya çevirebilecek ve moonGO kartlarıyla dünya genelinde istedikleri yerde harcama yapabilecekler. Herkes blok zinciri teknolojisine ulaşma hakkına sahip ve dünya genelinde bu devrimin parçası olmak isteyen birçok insan bulunuyor.”

Uygulama, Bitcoin, Etheruem, Ripple, Dash, Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold gibi kripto bilinen kripto para birimlerinde komisyonsuz işlem olanağı sunarken ayrıca moonGO kartları kullanıcıların Apple Pay, Google Pay ve Samsung Pay hesaplarına eklenebiliyor.

Uygulamanın ayrıca Müşterini Tanı (Know your Customer – KYC) sürecinin, CoinField’in çoklu algoritma sistemiyle saniyeler içingde gerçekleştirildiği belirtilirken, şirketin Kara Para Aklama (Anti-Money Laundering – AML) ve KYC politikaları konusunda somut adımlar aldığı vurgulandı ve şirket açıklamasında şöyle yazıldı:

“Yatırımcılarımıza zarar verecek veya blok zinciri teknolojisine olumsuz etkiler yaratacak bütün girişimler, güvenlik altyapımız tarafından engellenecektir.”