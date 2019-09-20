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Coinbase platformuna 17 yeni kripto para eklemeye hazırlanıyor

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, aralarında Telegram’ın kripto para birimi de bulunan 17 yeni kripto para birimini platformuna eklemeyi planladığını duyurdu. Coinbase’in bloğunda yer alan açıklamaya göre borsa, Dfinity, Filecoin,...

EKONOMİ 20.09.2019, 15:45
Coinbase platformuna 17 yeni kripto para eklemeye hazırlanıyor
ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, aralarında Telegram’ın kripto para birimi de bulunan 17 yeni kripto para birimini platformuna eklemeyi planladığını duyurdu.
Coinbase’in bloğunda yer alan açıklamaya göre borsa, Dfinity, Filecoin, Handshae, Avalanche, Celo, Chia, Coda, Nervos, Oasis, Orchid, Kadena, Mobilecoin, Near, Solana, spacemash, Polkadot ve Telegram’dan oluşan 17 kripto para birimini platformunda listelemeyi amaçlıyor.

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