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Coinbase güvenli depolama için yeni hizmetini tanıttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz () – ABD merkezli kripto para birimi borsası Coinbase, kripto para birimleri koruma fonları, kripto para birimleri borsaları ve ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Arzı) projelerine hizmet vereceği...

Coinbase güvenli depolama için yeni hizmetini tanıttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz () – ABD merkezli kripto para birimi borsası Coinbase, kripto para birimleri koruma fonları, kripto para birimleri borsaları ve ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Arzı) projelerine hizmet vereceği yeni kurumsal servisi Coinbase Custody’yi tanıttı.
Coinbase açıklamasına göre yeni servis, ABD ve Avrupa’daki kurumlara güvenli depolama hizmeti verirken, hizmetlerin yılsonuna kadar Asya’ya uzatılmasının hedeflendiği belirtildi.
Coinbase Custody şu an Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Bitcoin Cash’i (BCH) desteklerken, kripto para birimleri dünyasına girmek isteyen kurumlar için hizmetlerini geliştirmeyi hedefliyor.

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