Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Berna Laçin beraat etti
Berna Laçin beraat etti
Meteoroloji'den İstanbul'da kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu

Coinbase blockchain çözümleri şirketi Neutrino’yu satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – ABD merkezli dünyanın önde gelen kripto para birimi borsalarından Coinbase, Avrupa Birliği (AB) merkezli blockchain bilgi platformu Neutrino’yu satın aldı. Kripto para birimleri akışı takibi, analizi...

Coinbase blockchain çözümleri şirketi Neutrino’yu satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – ABD merkezli dünyanın önde gelen kripto para birimi borsalarından Coinbase, Avrupa Birliği (AB) merkezli blockchain bilgi platformu Neutrino’yu satın aldı.
Kripto para birimleri akışı takibi, analizi ve gözetimi için çözümler üreten Neutrino’yu satın alan Coinbase’den yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:
“Halka açık blockchainler üzerindeki veriyi analiz ederek Neutrino kullanıcıların hesaplarına yapılan saldırıları engellememizde, fidye yazılımlarını incelememizde ve kötü aktörleri tespit etmemizde yardımcı olacak. Neutrino ayrıca, kullanıcılara daha fazla kripto para birimi sunmamıza imkan sağlayacak ve yerel yasa ve yaptırımlara uymamızı destekleyecek.”
Kripto para birimleri piyasalarında görülen artış devam ederken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.34 artışla 3,971 dolara yükselirken, Ethereum da yüzde 3.66 artışla 148,97 dolardan işlem gördü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328