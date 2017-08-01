Çocuklara yönelik suçlar kesintisiz tırmanıyor

İstanbul, 1 Ağustos () – Mağdur, fail veya tanık olmak üzere güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı, verilerin açıklanmaya başladığı 2012 yılından bu yana kesinrtisiz bir şekilde tırmanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan alınan verilere göre, güvenlik birimlerine gelen ya da getirilen çocuk sayısı;

- 2012 yılında 245 bin,

- 2013 yılında 274 bin,

- 2014 yılında 290 bin,

- 2015 yılında 303 bin,

- 2106 yılında 333 bin kişiye yükseldi.

TÜİK verilerine göre, yalnızca 2015 yılından 2016 yılına artış yüzde 10'u buldu.

TÜİK verilerine göre güvenlik birimlerine 2016 yılında gelen veya getirilen çocukların;

- yüzde 54.8’i 15-17 yaş grubunda,

- yüzde 23.2’sinin 12-14 yaş grubunda,

- yüzde 21.9’unun ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü.

Güvenlik birimine 2016 yılında gelen veya getirilen çocukların yüzde 65.4’ü erkek, yüzde 34.6’sı ise kız çocuğu oldu.

Çocuklar güvenlik birimlerine en çok mağdur olarak geldi

Güvenlik birimlerine 2016 yılında gelen veya getirilen 333 bin çocuğun;

- yüzde 47.5’i mağdur olarak,

- yüzde 32.6’sı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme),

- yüzde 12.3’ü bilgisine başvurma amacıyla,

- yüzde 3.5’i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan)

- yüzde 4.1’i ise bu nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı geldi ya da getirildi.

Suça sürüklenen çocuklar en çok yaralama olayına karıştı

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine 108 bin 675 çocuk getirildi. Bu çocukların;

- yüzde 36.1’ine yaralama,

- yüzde 23’1’ine hırsızlık,

- yüzde 10’una 5682 Sayılı Kanun’a muhalefet,

- yüzde 5.5’ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak,

- yüzde 3.5’ine cinsel suçlar,

- yüzde 3.4’üne mala zarar verme,

- yüzde 3.3’üne ise tehdit suçu isnat edildi.

Adli birimlere 64 bin 981 çocuk sevk edildi

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 69.4’ü ailesine teslim edilirken, yüzde 19.5’i adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocukların oranı ise yüzde 2.8 oldu.

Diğer taraftan, geliş nedeni suça sürüklenme olan çocukların yüzde 55.6’sı adli birimlere sevk edilirken, yüzde 39.1’i ailesine teslim edildi. Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87.6’sı ailesine, yüzde 3.2’si sağlık kuruluşuna yüzde 2.6’sı da sosyal kuruma teslim edildi.

Suça sürüklenen çocuklarda bağımlılık yapan madde

Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen 108 bin 675 çocuğun 36 bin 87’sinin bağımlılık yapan madde kullandığı görüldü. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların;

- yüzde 84.5’ini 15-17 yaş grubu,

- yüzde 15’ini ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Çocukların yüzde 72.9’unun sigara, yüzde 8.6’sının sigara ve alkol, yüzde 4’ünün sigara ve esrar, yüzde 2.9’unun esrar, yüzde 2’sinin ise sigara, alkol ve esrar kullandığı görüldü.

Çoğunluğunu suç mağdurları oluşturdu

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 158 bin 343 çocuğun yüzde 87.9’unu suç mağduru, yüzde 12’sini takibi gereken olay mağduru, binde 1.0’ini ise kabahat mağduru çocuklar oluşturdu.

- Suç mağduru çocukların yüzde 55.1’inin erkek, yüzde 44.9’unun kız çocuğu,

- takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 51.1’inin erkek, yüzde 48.9’unun kız çocuğu

- ve kabahat mağduru çocukların ise yüzde 62.1’inin erkek, yüzde 37.9’unun ise kız çocuğu olduğu görüldü.

En çok yaralama suçundan mağdur oldu

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 139 bin 178 çocuğun;

- yüzde 60.1’i yaralama,

- yüzde 12.1’i cinsel suçlar,

- yüzde 6.8’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu.

Ayrıca mağdur çocukların;

- yüzde 3.5’i hırsızlık,

- yüzde 3.5’i tehdit,

- yüzde 3.1’i ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mağduriyet yaşadı. (Grafik)