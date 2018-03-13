Çocuklar ve gençler ihracatı mobil oyun ile sevecek

ÇOCUKLARA ve gençlere ihracatı mobil oyun ile sevdirmek için Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Öğrenci Kolu tarafından, Ege İhracatçı Birlikleri desteğiyle 9 Mart-11 Mart tarihlerinde, İYTE Yerleşkesi'nde 'Iztech Code of Duty' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, üniversite öğrencileri 48 saat boyunca algoritma geliştirme, siber güvenlik ve oyun geliştirme üzerine yarıştı.

Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar programcılığı ve çeşitli bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinden oluşan 6 ekip, 48 saat kesintisiz süren oyun kodlama yarışmasında ihracat temalı, ihracatı sevdirecek ve eğlenceli bir oyun üzerine çalıştı. 9 Mart Cuma günü saat 16.00’da başlayan yarışma kesintisiz olarak 48 saat boyunca devam etti ve 11 Mart Pazar günü saat 16.00’da sona erdi. Toplam 6 ekibin yarıştığı oyun geliştirme etkinliğinde ortaya çıkan oyunlar Root Games kurusu ve yazılım geliştirmeci Çağkan Uludağlı, Cave Animation CEO’su ve grafik tasarımcı Erdem Taylan’ın yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi ve 3 oyun ödüle hak kazandı. Yarışmayı; Numan Can İpekçi, Faruk Burak Gürel ve Sadık Anıl Atılğan'ın kurduğu 'Bi'şey Kalmadı Ki' ekibinin 'Teyyare' adlı oyunu kazandı. Efe Akıl, Göktürk Bala, Berke Beydağ, Emre Biçer'den oluşan 'Timeout' ekibi ise üretim ve ihracat temalı oyunları ile ikinci oldu. Ali Hüma Ünal, İrem Büşra Kılıç, Mustafa Pamir Ünsal, Ertan Onu İnan ve Beytullah Ünal tarafından kurulan 'Angry Koala' ekibi 'İhracatör' adlı oyunları ile üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.



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