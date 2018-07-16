Çocuk modasının kalbi 'İstanbul Kids Fashion Fuarı' kapılarını açıyor

İSTANBUL, ()-EKONOMİK büyüklüğü 600 MilyonTL’ye ulaşan Bebek Çocuk Hazır Giyim sektörü, 17-20 Temmuz tarihleri arasında ​ İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 35. Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı'nda buluşuyor. Fuar, 200 marka ve 80 ülkeden 4 bin 500’ün üzerinde profesyonel ziyaretçiyi İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.​

Her yıl 1 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği Türkiye’de hazır giyimin alt dallarından birisi olan bebek çocuk hazır giyim sektörü pazarı hızla gelişmeye devam ediyor.Türkiye’nin toplam hazır giyim ihracatı 17 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu toplam içerisinde bebek giyim ihracatı 1,6’lık bir paya sahip. Sektörün ekonomik büyüklüğünün ise 500-600 milyonTL’ye ulaştığı belirtiliyor. Sektörde faaliyet gösteren 150’nin üzerinde firma bulunuyor ve son dönemde bebek çocuk hazır giyim ihracatı yüzde 17’lik artışla 270,3 milyon dolara yükseldi.

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ 2017'DE DAKİKADA 74 BİN DOLAR İHRACAT YAPTI

Bebek çocuk hazır giyiminin hem küresel piyasalarda hem de ülkemizde hazır giyimde en yüksek büyüme potansiyeline sahip sektör olarak öne çıktığını belirten UBM ICC Marka Direktörü ​Hatice Dinçer​, “Geçtiğimiz yıl Türk tekstil sektörü dakikada 74 bin dolar ihracat yaptı. UBM ICC olarak bu büyük potansiyeli hakettiği ekonomik değerlere ulaştırmak adına, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı’nı düzenliyoruz. 200 markanın yer alacağı İstanbul Kids Fashion’a özellikle Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Balkan ülkeleri ile çocuk abiye ürünlerinde Türk markalarının tasarımlarıyla beğeni topladığı Irak, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Fas gibi Orta Doğu ülkelerinden 4 kıta 80 ülkeden 4 bin 500’ün üzerinde ulusal ve uluslararası ziyaretçi katılımı bekliyoruz” dedi.

2019 İLKBAHAR-YAZ BEBEK ÇOCUK MODASI TRENDLERİ FUARDA OLACAK

İstanbul Kids Fashion Fuarı, düzenlediği etkinliklerle de sektörün geleceğinin şekillenmesine rehberlik ediyor. Dünya genelinde moda ve stil endüstrisine hizmet veren trend araştırma, analiz ve bilgi servisi WGSN’den Allison Goodfellow Ash, 17 Temmuz Salı günü saat 14:00’te İstanbul Fuar Merkezi Salon 9, F108 numaralı alanda 2019 ilkbahar/yaz bebek çocuk modası ve trendlerine dair ipuçlarını vereceği bir sunum da gerçekleştirecek. Sunumda 2019 yılında bebek çocuk modasına dair, renk, desen, iplik, kumaş, aksesuara ilişkin öngörüler yer alacak.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN ÖNEMİ MASAYA YATIRILACAK

Fuar kapsamında Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü de 19 Temmuz, Perşembe günü saat 14:00’te Öğretim Üyesi Dr. S. Çiğdem Koçak’ın moderatörlüğünde ‘Türkiye’de Kadın Girişimciler’ Zirvesi düzenliyor. Etkinlikte kumaş dokuma alanında dünyaca ünlü bir Sanatçı olan Fırat Neziroğlu ‘Yaratıcılık Serüveni’, çantalı üst giysi tasarımı ile dünya genelinde çok sayıda ödülün sahibi olan Tasarımcı Esin Öney Nayır ‘Hayal Et, Çalış ve Başar’, pek çok ünlü marka ile başarılı projeler gerçekleştiren Endüstri Mühendisi Bahar Yıldırım, ‘Girişimci İş Kadınlarının Başarılı ve Başarısız Olma Sebepleri’ başlıklı oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

TARİHTE ÇOCUK MODASI FOTOĞRAF SERGİSİ İLK DEFA FUAR'DA

İstanbul Kids Fashion Fuarı, Türkiye’de ilk kez yapılacak geçmişten günümüze çocuk modası fotoğraf sergisine de ev sahipliği yapacak. İstanbul Fuar Merkezi, Salon 9, F108 numaralı alanda Türkiye, ABD, İtalya, İngiltere ve Almanya’dan sokak ve stüdyo fotoğraflarının sergileneceği Tarihte Çocuk Modası Sergisi, fuar süresince 10:00-18:00 saatleri arasında gezilebilecek. Ayrıca 35. İstanbul Kids Fashion Trend Alanı’nda, katılımcıların en son trend sonbahar-kış kreasyonuna ait bebek çocuk hazır giyim ve aksesuarları, bebek çocuk abiye giyimi ürünleri sergilenecek.

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