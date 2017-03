Coca-Cola'dan yeni büyüme stratejisi: Komple bir içecek şirketi olacağız

İstanbul, 1 Mart () - Coca-Cola Operasyonlar Başkanı (COO) James Quincey, “Coca-Cola Şirketi’nin, Coca-Cola markasının çok daha ötesine geçtiğini” vurgularken, şirketin değişen tüketici tercihleri ve satın alma alışkanlıkları doğrultusunda büyüme modelini yeniden şekillendirerek komple bir içecek şirketine dönüşeceğini açıkladı. Coca-Cola Operasyonlar Başkanı (COO) James Quincey, geçtiğimiz hafta New York Tüketici Analist Grubu (CAGNY) konferansında yaptığı konuşmasında, Coca-Cola’nın büyüme stratejisi ve iş yapış modelini değişen tüketici tercihleri ve satın alma alışkanlıkları doğrultusunda yeniden şekillendirerek komple bir içecek şirketine dönüşeceğini belirtti. "Yeni büyüme modeli gücünü inovasyon ve dijitalleşmeden alacak" 1 Mayıs’tan itibaren İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevini üstlenecek olan Quincey, şirketin büyüyen farklı kategorilerde az şekerli ya da şekersiz seçenekleri ve yeni içeçekleri de barındıran “tüketici odaklı” markalar oluşturup piyasaya sürerek ve geçmiş yıllarda olduğu gibi, satış hacmi yerine değer odaklı büyümeyi hızlandırmaya odaklanacağını belirtti. Bu yeni büyüme modeli, gücünü daha sade bir iş yapış modeli, inovasyon ve şirketin dijitalleşmesinden alacak. Tüketicilerin istediği içecek kategorilerine yatırım yapmak Quincey, “Coca-Cola Markası her zaman Coca-Cola Şirketi’nin kalbini ve ruhunu oluşturacak, ama şirket ana markasını geçti. Şirketin ana markasından daha büyük olması gerekiyor,” dedi.

Coca-Cola; gazlı içecekler, enerji içecekleri, süt/meyve suyu/bitki içerikli içecekler, su/zenginleştirilmiş su/sporcu içecekleri ile hazır kahve ve çayların da aralarında bulunduğu beş kategoride ürün portföyünü genişletecek. "Şirket satın alımlarına da devam edeceğiz" Quincey, Şirketin milyar dolarlık markalarının yaklaşık yüzde 75’inin sahada yaratıldığını belirterek, şirketin inovasyon yapmaya devam edeceğini ekledi. “Önümüzdeki yolun inovasyonlarımızı hızlandırma ve Smartwater, Honest Tea gibi olumlu sonuçlar veren markaların ölçeklendirilmesinden geçeceğini görebiliyoruz,” diyen Quincey, “ama aynı zamanda, portföyümüzdeki milyar dolarlık markaların sayısını arttırmak için daha küçük şirketlere yatırım yapmaya ve şirket satın alımlarına da devam edeceğiz,” diye konuştu. Az şekerli/şekersiz ürünleri artırarak şirketi büyütmek Coca-Cola, ürünlerinin tatlarını değiştirmeden tariflerini yenileyerek içeceklerindeki ilave şekeri azaltma yoluna gidiyor. Şirket aynı zamanda, Coca-Cola Zero ve diğer az şekerli/şekersiz markalarını dünya genelinde bulunurluğunu artırmayı hedefliyor. Bunlara ek olarak, daha küçük ambalajların piyasaya sunulması şirketin bir diğer önceliği olarak ön plana çıkıyor Quincey, şirketin Dünya Sağlık Örgütü ve diğer kamu sağlığı otoritelerinin ilave şeker tüketiminin günlük kalori alımının yüzde 10’unun altında olması gerektiğine dair görüşlerini desteklediklerini ve bu görüş doğrultusunda da büyüme fırsatları gördüklerini belirtti. "500’den fazla ürünümüzdeki şeker miktarını azaltmak üzere çalışıyoruz" “Markalarımızın büyümesini devam ettirmek için tüketicilerimizi şeker tüketimlerini kontrol etmeye teşvik etmemiz ve bunun için gerekli koşulları sağlamamız gerekiyor,” diyen Quincey, “Sadece portföyümüzü büyütmekle kalmayıp aynı zamanda portföyümüzü yapılandırmak için son derece odaklı bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda 500’den fazla ürünümüzdeki şeker miktarını azaltmak üzere çalışıyoruz” diye ekledi. (Fotoğraflı)