CNR Food İstanbul fuarı 4 Eylül’de kapılarını açacak
İstanbul, 29 Ağustos () - CNR Food İstanbul'un kapılarını bu yıl 4 Eylül’de CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis birlikte açacak. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından...
İstanbul, 29 Ağustos () - CNR Food İstanbul'un kapılarını bu yıl 4 Eylül’de CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ve Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis birlikte açacak.
CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen CNR Food İstanbul, Hindistan ve Çek Cumhuriyeti’nin milli katılımıyla 4-7 Eylül tarihlerinde uluslararası üreticileri, tedarikçileri ve alıcıları aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor.
Aralarında Rusya, İran, BAE, Ürdün, Malezya ve Ukrayna'nın da bulunduğu 18 ülkeden 109’u yabancı 2 bin markanın ürünlerini sergileyeceği CNR Food İstanbul, 4 Eylül’de kapılarını ziyaretçilerine açacak.
Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçılar Birliği, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu ve KOSGEB tarafından desteklenen CNR Food İstanbul, 80 bin metrekarelik alanda dört gün boyunca katılımcılara global ticarette yeni fırsatlar sunulurken, Hindistan ve Çek Cumhuriyeti’nin milli katılımıyla da yenilikçi ürünler görücüye çıkartılacak.
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