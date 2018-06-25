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CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

Elif Varan / İstanbul, 25 Haziran () - CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem Türkiye'nin çok kritik bir seçimi sağduyulu bir şekilde başarıyla tamamladığını ve yabancı sermayenin gittiği gibi geri de gelebileceğini vurguladı. Türkiye'deki...

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

Elif Varan / İstanbul, 25 Haziran () - CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem Türkiye'nin çok kritik bir seçimi sağduyulu bir şekilde başarıyla tamamladığını ve yabancı sermayenin gittiği gibi geri de gelebileceğini vurguladı.
Türkiye'deki seçimlere katılımın yüksek oranlı olduğuna da dikkat çeken Erem, şöyle dedi:
"Türk halkı istikrar ve güvenden yana oyunu kullanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni hükümet sistemi ile Türkiye'nin hedeflerine ulaşılmasında daha hızlı ve kararlı adımların atılacağına inanıyoruz.
"İstikrar ve güvenle birlikte ihracat kapıları da hızla açılacak. Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişi hızlanacak.
"Yabancı yatırımcıların gittiği gibi geri geleceğine inanıyorum. Türkiye daha üretken, daha ve verimli bir döneme girdi.
"İş dünyası olarak da bizde bu dönemde hedeflere ulaşılması noktasında daha çok çalışacağız.
"Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedeflerine yakalamasında üstümüze düşeni en iyi şekilde yapacağız.
"Türkiye'nin yeni süreci tüm Türk halkına ve dünyaya hayırlı olsun." (Fotoğraflı)

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