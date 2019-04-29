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CNBC-WEF Başkanı ABD ve Çin’in “bir dönüm noktasına” yakın olduğunu düşünüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Nisan () – Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, ABD ve Çin’in bir ticaret anlaşması üzerinde “bir dönüm noktasına ulaşmaya oldukça yakın” olduklarına inandığını söyledi. CNBC’ye konuşan...

CNBC-WEF Başkanı ABD ve Çin’in “bir dönüm noktasına” yakın olduğunu düşünüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Nisan () – Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, ABD ve Çin’in bir ticaret anlaşması üzerinde “bir dönüm noktasına ulaşmaya oldukça yakın” olduklarına inandığını söyledi.
CNBC’ye konuşan Brende, “mevcut ticaret sorunları üzerinde çözüm bulmanın” dünyanın en büyük iki ekonomisinin lehine olacağını ve bu sebeple iki tarafın da “müzakerelerde esneklik göstermeleri gerektiğini” söyledi. Bulundukları çıkmazdan kurtulmaları durumunda Brende bu durumun “küresel ekonomiye de katkı sağlayacağını” söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in “yakında” Beyaz Saray’ı ziyaret edebileceğine ilişkin yaptığı yorumlarla iki ülke arasında yakında bir anlaşma imzalanabileceği sinyalini vermişti. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin’in de Salı günü Pekin’de devam edecek olan ticari görüşmeler için bu hafta Çin’e gitmesi bekleniyor.

 

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