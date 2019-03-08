CNBC: Tesla, Model Y üretimini nerede yapacağına karar vermedi

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mart () – CNBC’de yer alan habere göre ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, 14 Mart’ta piyasaya süreceğini duyurduğu Model Y arazi aracının üretimini nerede yapacağına henüz karar vermedi.

CNBC’nin altı eski Tesla çalışanından edindiği bilgilere göre, Tesla CEO’su Elon Musk’ın 14 Mart’ta Kaliforniya’da piyasaya sürüleceğini iddia ettiği Model Y’nin nerede üretileceği konusunda Tesla yöneticileri henüz fikir birliğine varamadı. Haberde, yöneticilerin Model Y üretimi için Nevada eyaletindeki Gigafactory’yi değerlendirdiği belirtilirken, bir diğer seçeneğin de Kaliforniya’daki fabrikada Model X ve Model S üretimlerinin bir arada yapılarak Model Y üretimi için alan oluşturmak olduğu vurgulandı.

Tesla, geçen hafta Model X aracını 35 bin dolardan satışa çıkarmış ve Tesla CEO’su Musk Tesla’nın ilk çeyrekte kâr sağlayamayacağı öngörüsünü yapmıştı.

Tesla hisseleri TSİ 12:49’da yüzde 2.31 arttı.