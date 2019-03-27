CNBC: Boeing 737 MAX modeli için güncellemeler yayınlıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – ABD merkezli havayolu şirketi Boeing, Washington, Renton’da bulunan tesisinde pilotlarını, 737 MAX modeli üzerinde yapılan güncellemeler hakkında bilgilendirecek.

CNBC’nin “konuyla ilgili kaynaklara” dayandırdığı haberine göre şirket, uçak yazılımı, kokpit uyarı sistemi ve pilot eğitimini geliştirerek otomatik uçuş kontrol sistemine (MCAS) ilişkin yaptığı güncellemeye güvendiğini duyurdu.

Etiyopya Havayolları 302 ve Lion Air 610 uçuşlarında Boeing’in 737 MAX kazalarının ardından Boeing’in tartışmalı modelinin kokpitinde, şirketin yerleştirilmesi için ekstra ücret ödemesini gerektiren önemli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu kazaların ardından Boeing, operasyona başlayacak olan uçaklarına söz konusu özelliklerin standart olarak yerleştirileceği sözünü vermişti.

Boeing’in 737 MAX modelinin kullanımı, kazaların ardından ABD ve Çin dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde yasaklanırken Çin, Salı günü Boeing 737 MAx 8’in uçabilirlik sertifikasını askıya aldı