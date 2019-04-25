CMA Saisbury’s ve Asda birleşmesini onaylamadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Nisan () – Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) ülkenin önde gelen süpermarket zincirleri olan Sansbury’s ve Asda birleşmesini, ürün fiyatlarında artış olabileceği öngörüsüyle onaylamadı.

CMA, Birleşik Krallık’ın en büyük süpermarket zincirini oluşturması beklenen söz konusu birleşmenin süpermarketlerdeki ürünlerin yanında söz konusu marketlerin petrol istasyonlarında da ürünlerde zamma ve daha uzun kasa sıralarına sebep olabileceği beklentisiyle Asda ve Saisbury’s birleşmesinin onaylanmadığını duyurdu.

Sainsbury’s CEO Mike Coupe CMA’in söz konusu kararla “tüketicilerin ceplerinden 1 milyar sterlin aldığını” belirtirken, buna rağmen şirketlerin birleşme görüşmelerini sonlandırdığını söyledi. Asda CEO Roge Burnley de, “Sainsbury’s ile müşterilerimize uzun vadede fayda sağlayacağını düşündüğümüz olası bir birleşmenin eşiğindeydik” dedi.

Söz konusu kararın ardından hisseleri, erken işlemlerde yüzde 4.0’ün üzerinde değer yitirdi.