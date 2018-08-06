 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması

CK Enerji’de Rekabet Uyum Müdürlüğü görevine Hakan Erek getirildi

İSTANBUL, ( ) - ŞUBAT 2017’den beri CK Enerji’de Rekabet Uyum Direktörü pozisyonunda görev yapmakta olan Metin Pektaş’tan boşalan yere Rekabet Uyum Müdürü olarak Hakan Erek getirildi. Bugün göreve başlayan Erek’in beş yıllık Rekabet...

CK Enerji’de Rekabet Uyum Müdürlüğü görevine Hakan Erek getirildi

İSTANBUL, ( ) - ŞUBAT 2017’den beri CK Enerji’de Rekabet Uyum Direktörü pozisyonunda görev yapmakta olan Metin Pektaş’tan boşalan yere Rekabet Uyum Müdürü olarak Hakan Erek getirildi. Bugün göreve başlayan Erek’in beş yıllık Rekabet Kurumu deneyimi bulunuyor.

Türkiye’nin üç bölgesinde, yedi ilde 7,6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji’de Şubat 2017’den beri Rekabet Uyum Direktörlüğü’nü yürütmekte olan Metin Pektaş’ın yerine Rekabet Kurumu’nda uzman olarak çalışan Hakan Erek, Rekabet Uyum Müdürü olarak atandı. Bugün göreve başlayan Erek, CK Enerji Yatırım bünyesinde Portföy Yönetimi Koordinatörlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve CK Enerji çatısı altındaki tüm şirketlerde rekabet hukukuna uyumun kurumsallaştırılması amacıyla faaliyet gösteren Rekabet Uyum Müdürlüğü’nün de yöneticisi oldu.

CK Enerji tarafından yapılan açıklamaya göre, rekabet uyumunu kurum kültürünün bir parçası haline getiren CK Enerji’de Rekabet Uyum Birimi ile rekabet kurallarına uyumu, başta saha olmak üzere şirketler içerisinde her seviyede takip ediliyor. Söz konusu birimin başına getirilen Hakan Erek ve ekibi de atılan her adımın rekabete uygunluğunu sahaya inerek takip edecek.

HAKAN EREK KİMDİR?

2012’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Erek, ayrıca ekonomi yandal programını bitirdi. Erek, 2017 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi’nde halen hukuk eğitimini sürdürmekte. 2013-2018 yılları arasında Rekabet Kurumu’nda uzman olarak görev alan Erek, ağırlıklı olarak elektrik, gaz, petrol ve kimya pazarlarındaki antitröst, birleşme, satın alma ve özelleştirme konuları üzerine çalıştı. 

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar