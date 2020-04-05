CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışma saatleri 12-17 oalark belirlendi

Yeni tip Koronavirüse karşı kişisel izolasyonun önemi giderek artarken CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Müşteri Hizmet Merkezlerinin (MÜHİM) çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren tüm MÜHİM’ler 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) karşı bir dizi önlem alan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

Küresel bir salgına dönen yeni tip Koronavirüse karşı hızla aksiyon alarak acil eylem planını devreye alan şirket, Müşteri Hizmet Merkezlerinde çalışma saatlerini de buna göre düzenledi.

ÇALIŞAN VE MÜŞTERİLERİNİN SAĞLIĞI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDI

Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip Koronavirüse karşı Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarını hızla devreye alan CK Enerji Boğaziçi Elektrik,çalışanları ve müşterilerinin güvenliği için peş peşe tedbirleri devreye aldı. İlk etapta kronik rahatsızlığı olan ve hamile çalışanlarına izin veren şirket, evden çalışmaya uygun personel sayısını da kademeli olarak artırarak uzaktan çalışma modelini uygulamaya koymuştu.

Koronavirüs tedbirlerini genişleten CK Enerji Boğaziçi Elektrik zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için en az sayıda çalışan bulundurmak amacıyla yeterli sayıda yönetici ve personelini de dönüşümlü olarak çalışma sistemine geçirdi.

Görevli Tedarik Şirketi olarak 4,3 milyondan fazla müşteriye hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve müşteri hizmet merkezlerinde düzenli olarak dezenfektasyon çalışmasını da başlatmıştı.

EVDE KAL, İŞLEMLERİNİ EVDEN YAP

Tüm bunlara karşın vatandaşların bu dönemde evlerinde kendilerini izole etmesinin büyük önem taşıdığını belirten CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal şunları söyledi: “Müşterilerimiz fatura ödemeleri için dışarıya çıkarak Müşteri Hizmet Merkezlerimize gelmeye devam ediyor. Oysa evlerinden birkaç dakika gibi kısa bir sürede işlem yapmaları mümkün.Müşterilerimizin fatura ödemelerini evlerinden çıkmadan, otomatik ödeme talimatı vererek bankaları üzerinden güvenli ve kolayca yapabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Otomatik ödeme talimatları yok ise de fatura ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yapabilirler. Ayrıca ckbogazici.com.tr web sitemizden ve CK Boğaziçi mobil uygulamamızı kullanarak kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilirler.Biz de müşterilerimize ‘evde kal işlemlerini evden yap’ diye seslenmek istiyoruz”





