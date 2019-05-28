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Citi Group Apple hisseleri için hedefi 205 dolara indirdi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () – Citi Group analisti Jim Suva’nın, Çin’de Apple ürünlerine talebin azalacağına dailr uyarısı sonrasında, Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.5 düştü. Apple’ın şu an yüzde...

Citi Group Apple hisseleri için hedefi 205 dolara indirdi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () – Citi Group analisti Jim Suva’nın, Çin’de Apple ürünlerine talebin azalacağına dailr uyarısı sonrasında, Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.5 düştü.
Apple’ın şu an yüzde 12 olan Çin’deki pazar payının yarı yarıya azalaması riskiyle karşı karşıya. Apple’ın derecelendirmesi halen “satın al” olarak değerlendirilirken, hedef hisse fiyatı 15 dolarlık düşüşle 205 dolara geriledi.
Citi Group, Çin’in telekomünikasyon sektöründe, gelirinin neredeyse yüzde 20’sini Çin pazarından kazanan Apple yerine yerli markalara yöneleceğini öngörüyor.
Suva ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin Apple’a yönelik bir boykota dönüşebileceği uyarısını yaparken, firmanın 2020 atışları için çngörüsü 33.6 milyondan 16.8 milyona çekildi.
Apple hisseleri Pazartesi günü kapanışında hisse başına 178.97 dolardan işlem görüyordu.

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