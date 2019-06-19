Çin/Xi: Umarım ticaret anlaşmazlıklarını görüşmelerle çözeriz

İstanbul, 19 Haziran () - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Trump ile, ticaret anlaşmazlıklarının görüşmelerle çözümü konusunda uzlaştıklarını söyledi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Xi, "Son dönemlerde Çin-ABD ilişkileri, her iki tarafında çıkarına olmayan, bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Çin ve ABD işbirliği yaparak kazanabilirler, savaşarak ise kaybederler. Umarım anlaşmazlıkları görüşmelerle çözeriz" dedi.

Xi ayrıca, bir ticaret savaşında hem Çin'in hem de ABD'nin kaybedeceği uyarısı da yaptı.

Beyaz Saray(dan yapılan açıklamada ise iki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde adil ve mütekabiliyet esasına dayalı ekonomik ilişkiler yoluyla Amerikalı çiftçiler, işçiler ve işletmeler için adil faaliyet ortamının yaratılmasının önemini ele aldıklarını vurgulandı.