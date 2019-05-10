Çinli yetkili: Çin yuanı bir silah olarak kullanmayacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – Çinli bir yetkili, ülkesinin ABD ile süren ticaret gerginliklerinde yuanı bir silah olarak kullanmak istemediğini vurguladı.

Pekin’de konu ile ilgili görevli bir uzmanın açıklamalarına dayandırılan MNI News haberine göre, Çin, ABD’nin, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He’nin ABD ziyareti sırasında, ABD'nin Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne uygulanan gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltmesi üzerine, yuanı bir silah olarak kullanmama kararı aldı.

ABD hükümeti’nin daha önce, Çin ithalatını hedefleyen yeni önlemlere yeşil ışık yakma sözü vermesi üzerine, Pekin cezalandırıcı nitelikli ticaret önlemlerinin etkilerini para biriminin değerini düşürerek azaltmaya çalışmıştı. Bunun yanında, Washington istikrarlı bir yuanın dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki herhangi bir ticaret anlaşmasının bir parçası olmasını istedi.

Gelişmeler etkisiyle, yuan dolar karşısında yüzde 0.16 değerlenerek 6.8168 düzeyine yükseldi.