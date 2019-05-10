Çinli yetkili: ABD'nin gümrük tarifelerine karşılık verilecek

İstanbul, 10 Mayıs () - ABD'deki Çin heyetinden bir yetkili, ülkesinin, ABD'nin bugün başlattığı gümrük tarifeleri artışına karşılık vereceğini açıkladı.

ABD'nin Çin'den 200 milyar dolar tutarında ithalat için gümrük tarifelerini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmasına ilişkin karar bugün Türkiye saati ile 07.01'de yürürlüğe girdi.

Çin haber ajansı Xinhua'ya konuşan yetkili, ABD'nin gümrük tarifelerine karşı kendilerinin de karşı önlemleri alacağını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen Çinli yetkili, ABD'yi bu adımı attığına "pişman edeceklerini" vurguladı.

Çin'de yayımlanan gazetelerde son günlerde yayımlanan haberlerde, Çin otoritelerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin artırılacağını açıklamasının ardından, bu adıma nasıl yanıt verilebileceğine ilişkin çalışmaların başlatıldığı belirtiliyordu.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Washignton'da toplantılar öncesinde yaptığı açıklamada, gümrük tarifelerinin yükseltilmesinin bir çözüm olmadığını, ABD ile akılcı ve içten müzakerelerde bulunmayı umduğunu söyledi.