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Çinli ve Yunan enerji şirketlerinden işbirliği anlaşması

İstanbul, 6 Temmuz () - Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan China Energy Investment Corporation, Yunanistan'ın Copelouzos Grubu ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, yenilenebilir...

Çinli ve Yunan enerji şirketlerinden işbirliği anlaşması

İstanbul, 6 Temmuz () - Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan China Energy Investment Corporation, Yunanistan'ın Copelouzos Grubu ile bir işbirliği anlaşması imzaladı.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, yenilenebilir enerji ve konvansiyonel elektrik alanlarında işbirliğini kapsayan anlaşma Perşembe günü Atina’da imzalandı.
Anlaşmanın imza töreninde konuşan Copelouzos Grubu Başkanı ve CEO'su Dimitris Copelouzos, Çinli şirketin Yunanistan'da Copelouzos Group tarafından inşa edilen önemli bir rüzgâr enerjisi parkında yüzde 75' lik bir paya sahip olacağını söyledi.
Copelouzos buna ek olarak  iki enerji şirketinin geleneksel enerji santrallerinde de işbirliğinin bir işaret olarak Yunanistan’ın en büyük kamu elektrik şirketi olan The Public Power Şirketine ait Megalopoli ve Meliti’deki linyit santrallerinin de satın alımı ile ilgilendiğini sözlerine ekledi.
Yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde Yunan enerji piyasasına en az 3 milyar euro değerinde yatırım yapılması bekleniyor.

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