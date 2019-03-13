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Çinli pandalar Nisan’da Danimarka’ya gidecek

İstanbul, 13 Mart () – Çin’de yer alan Chengdu Panda yetiştirme merkezinde yaşayan Mao Er ve Xing Er isimli iki dev panda, Nisan ayı başında yeni evleri Kopenhag hayvanat bahçesine gidecek. Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Danimarka'ya...

Çinli pandalar Nisan’da Danimarka’ya gidecek

İstanbul, 13 Mart () – Çin’de yer alan Chengdu Panda yetiştirme merkezinde yaşayan Mao Er ve Xing Er isimli iki dev panda, Nisan ayı başında yeni evleri Kopenhag hayvanat bahçesine gidecek.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Danimarka'ya Scandinavian Airlines uçağıyla gidecek olan pandalara Danimarka'nın Çin Büyükelçisi eşlik edecek.
Mao Er ve Xing Er için Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki hayvanat bahçesinde yeni bir barınak inşa edildiği belirtilirken, Danimarka’nın önde gelen mimarlarının oluşturduğu Bjarke Ingels Group’un tasarladığı mekânın Yin-Yang sembolünden esinlenildiği belirtildi.
Söz konusu hayvanat bahçesinin Yöneticisi Jorgen Nielsen iki pandanın gelişini, kurumunun 160 yıllık tarihinin en büyük olayı olarak tanımladı.
Danimarka Kraliçesi Margrethe II ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kraliçe'nin Pekin'i ziyaret ettiği 2012 yılında pandaların geçici olarak Danimarka'ya verilmesine ilişkin bir anlaşma imzalamışlardı. (Fotoğraflı)

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