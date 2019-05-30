Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Çinli havayollarının İstanbul Havalimanı'na büyük ilgisi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () ÇİN'in en büyük havayolu şirketlerinden biri olan China Southern Havayoları, Pekin'den sonra Wuhan kentinden de İstanbul uçuşlarına başladı. Wuhan'dan Türkiye saati ile 10:54'de havalanan CZ8341 sefer sayılı China...

Çinli havayollarının İstanbul Havalimanı'na büyük ilgisi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () ÇİN'in en büyük havayolu şirketlerinden biri olan China Southern Havayoları, Pekin'den sonra Wuhan kentinden de İstanbul uçuşlarına başladı.

Wuhan'dan Türkiye saati ile 10:54'de havalanan CZ8341 sefer sayılı China Southern Havayoları'na ait Boeing 787-9 Dreamliner uçağı saat 20.10'a İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular havalimanında çiçeklerle karşılandı. Bu seferle birlikte Çin'den İstanbul Havalimanı'na 6 noktadan uçuşlar düzenlenmeye başladı. Çin’den diğer havayolu şirketleri de turist sayısından pay kapmak adına Türkiye’ye sefer düzenleyecek. Çengdu'dan Sichuan Havayolları haftada üç gün İstanbul'a 30 Nisan'dan itibaren uçuşlara başlarken,  Lucky Air de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'den Temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor. THY ise Çin'de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a uçarken 8 noktaya daha uçmak için çalışmalar yapıyor.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328