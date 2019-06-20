Çin/Keqiang: Çin daha hafif kurallar ve yabancı yatırım istiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin’in piyasa kısıtlamalarını kaldırarak ülkeye daha fazla yabancı yatırım yapılmasını desteklediğini söyledi.

Global CEO Council’in 7’nci yuvarlak Masa Zirvesi’nde yabancı CEO’lara yaptığı konuşmada Keqiang, “Piyasa odaklı ve yasa bazlı uluslararası bir iş ortamı oluşturmak için daha fazla alanda kısıtlamaları kaldıracağız” dedi.

Keqiang, söz konusu etkinlik kapsamında aralarında Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi American Honeywell International, Nokia Oyi, madencilik şirketi Rio Tinto ve Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen AG’nin bulunduğu 19 şirketin iş liderleriyle bir araya geldi.